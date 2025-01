Música

No fueron todas malas noticias para Ariana Grande en la gala de los Golden Globes. Durante la alfombra roja, un periodista le hizo algunas preguntas a la cantante en relación a su futuro en el contexto musical ya que, recordemos, participó en ‘Wicked’, donde fue nominada a ‘Mejor actriz de reparto’.

Esto contestó Grande ante el interés del reportero:

🚨 Ariana Grande confirms a Deluxe of ‘eternal sunshine’ coming sometime soon. pic.twitter.com/ej1d1TFsHM

— Ariana Grande Stats (@AriGrandeStats) January 6, 2025