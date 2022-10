En consonancia con la tendencia a nivel nacional, en las últimas semanas se

detectó un aumento de casos de influenza en nuestra provincia. Desde el

Ministerio de Salud de la Provincia se recomienda a la población mantener las

medidas de prevención, que son las mismas para todos los virus respiratorios.

Asimismo, se indicó que aún no se cuenta con los resultados de las muestras

enviadas al Anlis Malbrán, para determinar la tipificación de la influenza.

En este contexto, la referente provincial de Vigilancia Epidemiológica, Verónica Di

Giovanni, explicó que “no es una situación alarmante, lo raro es que este año

circuló el virus de la gripe en épocas atípicas: comenzamos a hablar de la gripe en

verano, en invierno no se detectaron muchos casos y ahora volvemos a tener.

Estamos viendo un comportamiento atípico de todos los virus luego de la

pandemia, en cuanto a la época, ya que no son virus nuevos, ni más agresivos”.

Además, Di Giovanni hizo hincapié en que si se toman las medidas de prevención,

hay menos probabilidades de contagio. “No estamos diciendo que la gente se

tiene que encerrar, pero se pueden tomar medidas de prevención, como usar

barbijo en lugares cerrados y/o concurridos, ventilar los ambientes, lavarse las

manos, etc.; estas medidas también sirven para evitar el contagio de todos los

virus respiratorios”.

La referente de Vigilancia Epidemiológica destacó la importancia de aplicarse la

dosis anual de la vacuna antigripal, que es obligatoria y gratuita para los grupos de

riesgo (de 6 meses a 2 años, personas gestantes, mayores de 65 años y personas

con patologías crónicas o inmunodeprimidas). Además, quien desee colocarse la

vacuna puede adquirirla de manera particular en cualquier farmacia. La vacuna

antigripal puede colocarse en cualquier momento del año y es efectiva contra

todas las cepas que circulan en el país.