El constante incremento de casos positivos de coronavirus llevó a dos departamentos

del oeste provincial a endurecer medidas en búsqueda de descomprimir la situación

sanitaria con un mayor control. En este sentido, el COE Andalgalá decidió elevar el

monto de las multas por incumplimiento a las medidas sanitarias mientras que el

Comité de Emergencia de Tinogasta resolvió exigir PCR negativo a todas las

personas que quieran ingresar al departamento.

La secretaria de Coordinación y Gobierno de la ciudad cabecera de Tinogasta,

Pamela López, anunció en conferencia de prensa las medidas dispuestas, entre

ellas, que “para todos los ingresantes a la jurisdicción va a ser obligatorio que

cuenten con un test antígeno o PCR negativo vigente al momento de ingreso”.

Llegado el caso de que una persona no cuente con el testeo en cuestión, podrá

abonar $1000 para “hacerlo tanto en las instalaciones del Servicio de Emergencia

Municipal o en el hospital zonal”.

“Es una medida que decidimos tomar porque la vimos como la más conveniente en

cuanto a la situación epidemiológica de los departamentos y las provincias vecinas

en donde, evidentemente, los casos han tenido una escalada importante y

preocupante al mismo tiempo”, explicó.

Además, López subrayó que las personas que ingresen al departamento “desde otras

provincias deben contar con una autorización del ministerio de Seguridad de la

provincia, autorización que se tramita a través del portal web

ingreso.catamarca.gob.ar.”.

Por otra parte, la funcionaria indicó que se establecerá “un sistema propio para

aquellos tinogasteños que deban salir del departamento”, para puntualizar que “sobre

ellos va a recaer un control más importante”. En este sentido, informó que los

habitantes del departamento tendrán que acercarse a “las instalaciones de Defensa

Civil” para tramitar un permiso de circulación. “Van a sacar una oblea, un permiso y

es para quienes salgan y regresen dentro de las 48 horas”, detalló.

En esta línea, detalló que a los tinogasteños se les realizará “un test antígeno a las

72 horas posteriores de haber ingresado al departamento”. “Si bien no harán un

aislamiento estricto hasta que les haga el test, sí deben tener los cuidados

necesarios”, subrayó para acotar que no serán testeados inmediatamente “porque

puede pasar que no manifiesten la carga viral aunque pueden manifestarlo con

posterioridad y en ese sentido también van a ser testeados sí o sí”.

La secretaria sostuvo que “la situación epidemiológica en Tinogasta está controlada,

pero es un momento de tomar una medida estricta con el fin de evitar que los

contagios vayan en una escalada preocupante”.

