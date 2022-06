El ministro de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, Roberto Brunello (foto),

dio a conocer que se está analizando vender bebidas alcohólicas en los

espectáculos de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Brunello indicó que este es un pedido que hizo “mucha gente” y consideró que se

podría realizar siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad

correspondientes para evitar “algún tipo de problema”.

El titular de la cartera turística, además, aclaró que todavía no se tomó una

decisión al respecto.

En una entrevista con el programa Radiomanías, Brunello remarcó que este tema

“se está analizando”. “Hay mucha gente que lo pide, la mayoría puedo decir. No

escuché alguna otra versión de que no se quiera. Si me permiten una opinión muy

particular, creo que se podría hacer la venta de alcohol adentro del Predio, con

todas las precauciones de seguridad de que quien se exceda, sacarlo del salón

para evitar algún tipo de problema”.

Brunello consideró que, a su parecer, “(es) imposible que, en un lugar de ese tipo,

si bien es cierto hay muchas personas, no se pueda vender (bebidas alcohólicas)”.

“Es cierto que hay ordenanzas que hay que cumplir. Pero a veces también el

sentido común y lo que hace a la práctica, dice otra cosa. Creo que en eso vamos

a ser muy cautos, no está decidido todavía. Pero la tendencia, el pedido de la

gente en general es ese”.

Brunello reflexionó en que, si se decide vender alcohol en el salón del festival, lo

que deben hacer desde la organización “es tener la precaución suficiente para

evitar cualquier tipo de inconveniente que se pueda producir adentro del salón”.

Luego hizo énfasis en que “si uno permite que la gente se exceda y ocurra lo que

ocurre, es una responsabilidad”. “Pero si uno permite que la gente tenga un límite

y no se exceda en su comportamiento, me parece que es diferente. Creo que

haciendo las prevenciones correspondientes y capacitando a la gente que va a

tomar esa prevención, me parece que sin ningún problema se podría vender

bebidas alcohólicas. Vuelvo a insistir: respetuosos de las ordenanzas, de las leyes,

pero el sentido práctico y común nos están diciendo otra cosa”.

Venta de entradas

Brunello, en diálogo con El Esquiú Play, adelantó que este viernes comenzará la

venta de entradas para los espectáculos del Poncho. “Las entradas, de no mediar

algún inconveniente, el día viernes (por mañana) van a comenzar las ventas.

Mañana (por hoy) se van a hacer los anuncios con las explicaciones. Van a ser vía

web y en el Cine Teatro Catamarca. Hay mucha inquietud, hay mucha consulta por

el tema de las entradas. Van a salir el día viernes, muy factiblemente, a la venta”,

agregó. Brunello detalló que las entradas de los shows tendrán distintos costos

puesto que son diferentes espectáculos.