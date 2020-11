La ministra de Planificación, Modernización y Recursos Humanos, Susana Peralta, habló sobre la política de modernización que lleva adelante el Gobierno de la provincia y dijo que la idea, en principio, es establecer un sistema de teletrabajo de 4 días semanales, de lunes a jueves.

“Para el teletrabajo, creo que vamos a poder establecer un sistema mixto pospandemia, para que la gente que hace trabajo netamente administrativo pueda seguir haciéndolo desde su hogar. Respecto de la jornada laboral, se está analizando un cambio, es decir, las 8 horas diarias datan de 200 años y que, en su momento, funcionó, pero que hoy por hoy está comprobado que la gente, al reducir la jornada laboral y de dedicarse a la familia, se vuelve más productiva. Hay muchos países que hablan de 32 horas de jornada semanal, y 4 días a la semana de lunes a jueves 8 horas cada jornada, y es un tema a conversarlo y consensuarlo”, manifestó la funcionaria, en diálogo con Radio Valle Viejo.

En el marco de revelaciones, Peralta confirmó que los próximos días, se efectivizará el traspaso del Área de Recursos Humanos, que pasará a depender de su área.

A su vez, la ministra aseguró que desde el área de Modernización viene trabajando en la sistematización rápidamente a raíz de la pandemia y para lo cual se tuvo que sistematizar rápidamente lo que es el sistema de Salud. “Creado un sistema de clínica digital, de teleconsulta, el que no puede acercarse al hospital puede hacer consultas a profesionales a través de una plataforma de la aplicación de Covid-19, emergencia sanitaria Catamarca. Estamos implementando el trámite a distancia. Catamarca fue de las primeras provincias en tener el sistema de gestión y documentación electrónica. Nación nos capacitó, eso nos permite trabajar todos los expedientes desde la casa, como si estuviéramos en las oficinas, pero nos falta el último paso, que es el trámite a distancia. Es decir, que no solamente dentro del Gobierno provincial se tramiten todos los trámites digitales, sino que la gente, proveedores, pueda iniciar, hacer los trámites digital. Estamos en la etapa de implementación, en unos pocos meses estaríamos avanzando con esta parte”, expresó.

También habló de las mejoras informativas en el Registro Civil y de la creación de Centros Administrativos del Gobierno de la Provincia en el interior, para que todos los que necesitan hacer trámites, no tengan que viajar hasta la ciudad y puedan iniciarlo en el lugar donde viven. Dijo que, hasta el momento, los centros están ubicados en Belén, Andalgalá Recreo y luego, se abrirá un centro en cada cabecera departamental, para poder descentralizar la gestión y agilizar los trámites.

Finalmente, la ministra Peralta dijo que el Gobierno espera novedades del juicio iniciado contra ARSAT y estimó que de no prosperar, se necesitará una inversión cercana a los $ 3 millones para conectar a toda la Provincia.

En esa línea, la funcionaria dijo que el servicio de conectividad en toda la provincia será un tema casi urgente a resolver.

“La Provincia tiene un juicio con ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satélitales Sociedad Anónima) porque se comprometió en 2014 ha ser tendido de fibra óptica de 1.500 kilómetros, se creó una empresa de telecomunicaciones para bajar todos fondos y, al final, no cumplió. Por lo que la Provincia inició un juicio y está a la espera de que esto se destrabe y de poder obtener estos fondos de Nación porque, la verdad, que son inversiones muy grandes, sobre todo la que hay que hacer en el interior, sobre todo cuando hay terrenos montañosos y demás. Estamos esperando que se resuelva. Lo hablamos con el gobernador (Raúl Jalil) y nos planteó que lo resolvemos en corto plazo o vamos a tener que invertir nosotros algo de fondo porque, realmente, si el año que viene tenemos escuela virtual, será algo que tenemos que encarar sí o sí” concluyó la ministra.

