Luego de que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, señalara que

estudian la posibilidad de extender el ciclo lectivo para los alumnos que finalizan la

primaria y la secundaria, para reforzar los contenidos pedagógicos por los cambios

en el dictado de clases durante la pandemia, la ministra de Educación de la provincia,

Andrea Centurión dijo que se evalúa dentro del Consejo Federal.

En ese sentido, señaló que “es un tema que hablamos en el ámbito del Consejo

Federal de Educación, con todas las jurisdicciones educativas del país, es un tema

que está en tratamiento, es un tema que se está evaluando sobre extender el ciclo

lectivo para aquellos que egresen de la primaria y de la secundaria”.

“La idea es unificar criterios entre nación y provincia para llevar adelante esto, si bien

la propuesta es a nivel nacional no es algo estandarizado, sino que se va

regionalizando o haciendo por región del país acorde a las necesidades y a los

resultados que tiene cada jurisdicción educativa. No es lo mismo la vinculación que

tienen los chicos en el Valle Central que la vinculación que tienen los chicos en

Belén, por ejemplo”, indicó.

En esa línea añadió: “Más allá de que la propuesta es nacional y que se pone a

consideración de todas las jurisdicciones, no se trata de una propuesta generalizada

ni estandarizada para todos iguales, sino teniendo en cuenta las realidades de cada

región”.

Retorno a la presencialidad

En cuanto al retorno a la presencialidad establecida para el próximo 26 de julio,

Centurión expresó: “Estamos trabajando con todos los niveles y modalidades, incluso

también estamos trabajando con el ministerio de Salud en cuanto a la información del

plan de vacunación sobre cómo avanza. Hasta el 8 de julio nos han informado que

más del 70% de los docentes ya tiene la primera dosis y más del 27% tiene las dos

dosis, así que estamos muy contentos con el avance del plan de vacunación”.

“Están terminando de entregar los resultados de la evaluación del primer semestre

todos los niveles y modalidades así que preparándonos muy contentos para empezar

con la bimodalidad en el sistema educativo y con mucha expectativa con los

programas nacionales que van a empezar a bajar a partir de este segundo semestre”,

afirmó.

Además, la ministra dijo que “creo que el plan de vacunación y el avance que ha

tenido estos últimos meses a gran escala no solo a nivel provincial sino a nivel país,

ha generado mucha tranquilidad en toda la población, no solo en la comunidad

docente. Así que creo que la vacunación, los cuidados y cumplir con todos los

protocolos que nos van indicando las autoridades sanitarias también va a generar

esa confianza, tranquilidad no solo en los docentes sino en los padres y en los

alumnos para este retorno tan esperado, no solo desde lo pedagógico sino también

desde lo emocional”.

Estado edilicio

Sobre el estado de los edificios escolares, la ministra de Educación Andrea Centurión

señaló que “están trabajando en muchas escuelas, en ese sentido llevar la

tranquilidad que las escuelas en las que no se hayan terminado las refacciones o que

no tengan las condiciones mínimas sanitarias para que se retorne seguirán desde la

no presencialidad hasta que el ministerio de Infraestructura pueda terminar esas

obras”

