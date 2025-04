La Municipalidad de la Capital desplegó desde la madrugada un amplio operativo para brindar asistencia y realizar tareas en las calles por el temporal, que incluyó vientos que por momentos superaron los 100 kilómetros por hora.

Casi todas las áreas del municipio colaboraron con los trabajos, que demandaron la presencia de cuadrillas en distintos puntos de la ciudad para despejar calles, aunque afortunadamente no se registraron víctimas humanas.

Hasta el momento se reportaron más de 70 pedidos por caídas de árboles y ramas, y se continúa trabajando para normalizar la circulación de vehículos y limpiar las zonas afectadas, para lo cual el personal de la Secretaría de Ambiente está trabajando en doble y triple turno.

Al mismo tiempo, se está relevando la situación de árboles que no cayeron para identificar cuáles pueden representar un riesgo e intervenir en consecuencia ante la posibilidad de que vuelvan a presentarse vientos intensos.

Desde la municipalidad se pidió paciencia a los vecinos para dar tiempo a que las cuadrillas lleven a cabo su trabajo y todos los pedidos sean atendidos.

El secretario de Ambiente del municipio capitalino, Nicolás Acuña, valoró además que la comuna cuenta con su propia estación para medir estos fenómenos: “nosotros en la Capital tenemos en funcionamiento nuestra estación, estamos por poner en funcionamiento otras cinco en distintos puntos para que esos datos climáticos sean con mayor predicción y prevención”, indicó.

Simultáneamente, el área de Desarrollo Social del municipio asistió a familias que sufrieron daños en sus viviendas. “No hemos tenido que lamentar cuestiones que no sean materiales, pero se está asistiendo”, aseguró Acuña.