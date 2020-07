AMBA: Extenderían la cuarentena hasta el 17 de agosto sin modificaciones

30 julio, 2020 15:12

Esta tarde se terminará de definir cómo serían las próximas semanas en AMBA. Se reunirán el Presidente, Larreta y Kicillof.

Esta tarde realizarán una reunión el Presidente Alberto Fernández, Larreta y Kicillof para definir cómo será el futuro de la cuarentena en AMBA. En lo que respecta a la Ciudad sobre si realmente podrán habilitar más actividades o no. En lo que respecta a la Provincia, ya se determinó que no habrá marcha atrás, y hasta el momento no aperturas.

Destacarían que establecerá una décima prórroga del aislamiento obligatorio el cual será decretado el 20 de marzo, y consistirá en otros 15 días más. Se tendrá que resolver este jueves por la tarde en la Quinta de Olivos la continuidad de la cuarentena. Voceros de Jefatura de Gabinete a minutouno.com destacaron: “Teóricamente será hasta el 17 de agosto, pero se define con el encuentro primero con los infectólogos y luego con Larreta y Kicillof”.

En lo que respecta a la ciudad que avance a “fase 2” a partir del 4 de agosto dependerá de la reunión de esta tarde. La ciudad quiere continuar con las aperturas ya que indican que se “amecetaron” los casos. En lo que respecta a la ocupación de camas, se trata del 62%. En el caso de que se avance con la apertura serán 6 graduales.

Según indicaron fuentes oficiales esto no será aprobado por el Presidente debido a que en AMBA los casos no bajan. A su vez, fuentes oficiales del Ministerio de Salud bonaerense revelaron que al 24 julio pasado, hacían falta 17 días para que se duplicara la cantidad de casos positivos.

En la Provincia se renovará a partir del próximo 2 de agosto la cuarentena en 35 municipios los cuales conforman el AMBA. Es decir que no habrá una flexibilización. Las miradas están puestas en la Ciudad quien desea poder continuar a otras fases de la cuarentena. En lo que respecta a la apertura de los comercios en avenidas principales la cual se llevará a cabo a partir del 3 de agosto podrán abrir tal cómo se afirmó en su momento. La idea es llegar así al 90% del total de comercios de la Ciudad.

