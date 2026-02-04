Alumnas destacadas de escuelas públicas de Catamarca iniciarán su formación académica en la Universidad Torcuato Di Tella a través de un programa de becas, en el marco de un convenio firmado el año pasado entre el Gobierno provincial y la reconocida casa de estudios.

Según lo establecido en el acuerdo, la Provincia, mediante el Centro de Desarrollo Científico y Tecnológico de Catamarca (CEDECITCA), sostiene un cupo anual de becas de residencia para asumir los costos de residencia de los estudiantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que la Universidad Torcuato Di Tella cubrirá la inscripción y el arancel mensual correspondiente.

El programa está destinado a estudiantes con destacado desempeño académico de establecimientos públicos de la provincia y busca ampliar las oportunidades de acceso a una formación universitaria de excelencia, promoviendo el desarrollo del talento joven catamarqueño.

Artículo anterior𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥: 𝐧𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 “𝐕𝐨𝐥𝐯𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐞 2026”
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor