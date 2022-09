El diputado Alfredo Marchioli (Evolución Radical) se anotó como precandidato a gobernador y pidió que se habiliten las elecciones primarias (PASO).

De regreso al Oeste de la Provincia, el diputado Alfredo Marchioli (Evolución Radical) recorrió los departamentos de Pomán y Andalgalá donde visitó a comerciantes, emprendedores, vecinos y se reunió con la dirigencia, ocasión en la que no sólo recordó el potencial turístico, productivo y social de cada lugar, sino destacó que es el momento de avanzar, desarrollar y brindar las oportunidades que se merecen los catamarqueños.

«No es un sacrificio sino una gran felicidad poder ofrecer mi energía, capacidades y voluntad para tener una Catamarca mejor» subrayó Marchioli en Andalgalá donde acompañó a la concejal Marcela Haidée Ignes subrayando su temple, vocación y compromiso. «Ella también es una gran alternativa para gobernar Andalgalá» dijo el Diputado ante un importante marco de militantes y vecinos de la Perla del Oeste poniendo el acento en cómo se dejan de lado los recursos turísticos y culturales del lugar como la rodocrosita y la imposibilidad de confiar en un Gobierno provincial «mentiroso y corrupto que no sabe controlar la minería o mira para otro lado por que son parte del negocio” enfatizó Marchioli apuntando a que vamos a generar oportunidades para aquellos que no tienen ingresos ni cómo sustentar a sus familias.

«Está a la vista que no podemos confiar en el actual gobierno de la provincia respecto de los yacimientos que tiene Andalgalá. Tenemos un gobierno corrupto que incluso no sabe controlar la minería, porque si no pudo con la subacturación y evasión fiscal del litio, qué confianza podemos tener sobre el contralor y garantías de que la explotación se lleve a cabo de forma sustentable y compatible con ambiente» interrogó el diputado provincial, remarcando la intranquilidad y miedo de los vecinos ante la «desinformación y falta de capacidad y transparencia del gobierno».

En este marco, puso el acento en que la explotación de un recurso no renovable «debe ser la base del desarrollo de los pueblos».

«Si no hay un plan que esté relacionado a la educación, recuperar el sistema de riego para volver a contar con la cantidad de hectáreas productivas que se perdieron y un turismo que genere empleo más allá de la explotación de los recursos naturales, realmente no alcanza y es un desperdicio de oportunidades», planteó.

«En Andalgalá las gestiones municipales derrocharon muchísimo dinero que provenía de la renta minera, por lo que necesitamos capacidad de gestión, compromiso, vocación y estoy convencido de que Andalgalá tiene mujeres y hombres con capacidad de gestión» arremetió Marchioli al tiempo de hacer hincapié en que a lo largo y ancho de la Provincia, la gente pide un cambio porque perdió la confianza en este gobierno que lleva 12 años en el poder.

«Nos piden que sigamos caminando, que llevemos nuestro mensaje y que les contemos lo que queremos hacer, nuestras ideas y que tengamos conducta para que nos crean y confíen».

En Pomán

El recorrido por el interior permitió también dialogar con vecinos y dirigencia de Pomán que ya han renovado la alianza con el Partido Único, donde buscan conformar la mejor alternativa de gobierno municipal ante una Intendencia de Francisco Gordillo que lleva más de 20 años, «sin ningún crecimiento y con arrebato de las libertades sociales y derechos a la propiedad privada».

Allí, Marchioli exhortó a sumar y trabajar juntos por el Departamento. «Tenemos la vocación de ampliar y convocar a otros sectores de la UCR, de otros partidos y de la sociedad que quieran la unidad y progreso de Pomán, consolidar una alternativa confiable para alcanzar el bienestar social, recuperar los emprendimientos productivos que tanto trabajo generaron y que fueron oprimidos y destruidos por una gestión que lleva más de dos décadas sin apertura ni oportunidades» expresó.

Empleo

Marchioli también se refirió a las polémicas de las cifras del empleo

“El inicipiente incremento del empleo privado son consecuencia de la coyuntura minera, con proyectos en construcción, la fase de mayor demanda de empleo.

A pesar de todo eso y parafraseando a un intendente de Belén, hoy hay más mamaderas verdes con mate cocido, alimentando a nuestros niños.

Vulnerabilidades que duelen, son la causa del por qué caminamos y queremos gobernar y transformar Catamarca» finalizó.