El Hospital de Niños Eva Perón de la capital catamarqueña vive una jornada especial, este jueves 13 de noviembre, con la visita de la imagen peregrina de la Virgen del Valle, que llegó a bendecir a sus hijos.

A su arribo fue recibida con canciones, vivas y aplausos, en el ingreso al sector de emergencias, donde la esperaban las directoras general y asistencial, Dras. Graciela Romero y Patricia Rojas, respectivamente, personal de enfermería, administrativo y de otras áreas, junto con pacientes y papás, quienes la saludaron en su paso hacia el interior del nosocomio.

Una vez ubicada en el altar adornado con globos, flores y luces, el padre Ramón Carabajal, capellán del Santuario Catedral, proclamó la Palabra de Dios en invitó a que “con un corazón agradecido a Nuestra Madre, pidamos las intenciones que tenemos en el corazón”, dijo. Tras lo cual, de manera espontánea, los presentes fueron manifestando sus plegarias por todos los niños enfermos, por el personal del hospital, médicos, enfermeros y administrativos, por los padres que sufren las enfermedades de sus hijos, por los niños no nacidos, por las familias y por el aumento de las vocaciones sacerdotales.

Después, se rezó el Padrenuestro y saludaron a la Virgen con la oración y el canto de alabanza, sellando este momento con aplausos y vivas a la Madre de Jesús en su advocación del Valle.

En Inspección General municipal

Dentro del cronograma previsto para esta misma jornada, la Madre Morena llegó a las instalaciones de la Dirección de Inspección General de la Municipalidad de la Capital.

Allí, el padre Ramón Carabajal, capellán del Santuario Catedral, dirigió un momento de oración en el que se pidió por todas las personas que trabajan en este lugar y por el alma de aquellos que ya partieron a la Casa del Padre, como también por las personas que llegan a realizar sus trámites en esta dependencia municipal.

Luego de la bendición, los presentes saludaron a la Virgen Santísima con el canto.

En el Tribunal Oral Federal

También a primeras horas de este día, el padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, llevó la imagen de Nuestra Señora del Valle hasta las oficinas del Tribunal Oral Federal, donde fue recibida con devoción por quienes allí se desempeñan.

Luego de la lectura de la Palabra de Dios, se pidió por las intenciones particulares de quienes realizan su trabajo en este organismo judicial.

Estas visitas de la Madre del Valle forman parte de las actividades que preparan los corazones de los fieles para participar de las festividades en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, que se iniciarán el 29 de noviembre y se cerrarán el 8 de diciembre.

CRONOGRAMA

Viernes 14

7:30 a 11:30 Juzgado Federal Nº 1.

8.00 a 19:00 Tránsito Municipal.

10.00 a 13.00 TV Pública.

Sábado 15

9.00 a 11.30 Sede los ExCombatientes de Malvinas.

