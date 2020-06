El arribo del presidente Alberto Fernández traerá un aporte millonario para obras de

infraestructura e implementación de programas en Catamarca. Sucede que, según

mencionó el ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle, la firma de

lo que hará el jefe de Estado nacional implica el financiamiento de alrededor “3400

millones de pesos de obras para Catamarca”.

El funcionario adelantó que el viernes se firmará la ejecución de obras viales, como

ser la Ruta 1 y la Ruta 3. A ello se le suman la obra de puesta en valor de perilagos

en El Jumeal, la intervención integral de la Gruta y la adhesión de Catamarca al

programa de Argentina Hace. También se incluyen las plantas tratamiento de

residuos cloacales para Santa María, Belén y Tinogasta.

“La firma de lo que hará el Presidente es de aproximadamente 3400 millones de

pesos en obras para Catamarca”, dijo Niederle en diálogo con radio Valle Viejo.

Por otra parte, el ministro se refirió al estadio Bicentenario. El funcionario a cargo del

área vinculada a la obra pública explicó que se comenzará con la reparación de las

tribunas del Coloso de la Loma “cuando lo autorice el gobernador Raúl Jalil y nos den

la partida presupuestaria”.

En este sentido, Niederle explicó que “es muy factible que no hagamos la reparación

integral sino que sea por tribuna para disminuir los costos de la obra”. “Este año

vamos a comenzar a repararlo sí o sí, será despacio pero vamos a comenzar”, afirmó

el ministro.

En tanto, explicó la designación de Gustavo Adolfo López en el cargo de director de

Ferrocarriles, dentro de la Secretaría de Transporte. Niederle señaló que al asumir ya

estaba creado el cargo dentro el organigrama del ministerio de Obras Públicas.

“Cuando asumí me di cuenta que el exministro Rubén Dusso tenía el proyecto del

Corredor Ferroviario Bioceánico y me encuentro con proyectos ya realizados y

presentados a la Nación para el corredor, con dos puertos secos”, expresó.

En este sentido, comentó que para “el nexo entre el ministerio de Transporte de la

Nación y nosotros fue creado ese cargo”. Así, reseñó que la persona a cargo de la

Dirección de Ferrocarriles tiene como función analizar el proyecto general,

factibilidades y planimetría general entre otros puntos.

En este orden de ideas, mencionó que la ejecución de un puerto seco costaría

alrededor de $600 o $700 millones mientras que “las vías del ferrocarril es más

ambicioso”. “Se está regenerando el proyecto y lo tenemos que coordinar con la

nación”, remarcó al finalizar el ministro.

Relacionado