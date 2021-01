Florencia Agüero Birocco, directora provincial de Defensa del Consumidor, comentó

sobre el cumplimiento del listado de Precios Cuidados en las cadenas nacionales de

supermercados, señalando que se encuentra entre el 78 y 82%.

La renovación del programa tiene dos características centrales: por un lado, la

presencia en nuevas góndolas, con lo que se busca generar más referencias de

precios donde antes no llegaba el programa. Por otro lado, se multiplicó la cantidad

de marcas y presentaciones, con el objetivo de robustecer las referencias actuales,

sobre todo en aquellos rubros en los cuales se verifica una diferenciación significativa

en variedades.

Al respecto, Agüero Birocco comentó: “Justamente la semana pasada fue lanzado el

programa nacional y nosotros dimos unos días para que puedan implementarlo en la

provincia y ya hemos salido a fiscalizar. Cabe aclarar que el programa es un acuerdo

nacional voluntario con las cadenas de supermercados nacionales. En la provincia

tenemos la cadena de Vea, Carrefour y Chango Más”.

“De los relevamientos que hemos realizado, tenemos un porcentaje alto de

cumplimiento del listado, está entre el 78 y 82%. Lo que pasa es que a veces en los

listados las marcas que ponen no están todas en la provincia por eso hay una

diferencia entre el listado general y lo que se releva”, indicó.

En esa línea agregó: “608 productos son para el NOA y el NEA, nosotros recibimos el

listado de Fiscalización y Control y con eso vamos verificando que coincida, que esté

el producto, que esté exhibido y que se corresponda con el precio”.

“En el caso de que haya algún incumplimiento se arma un acta y se manda a nación.

Lo que si verificamos en el control es que hay una ausencia de las primeras marcas

en productos como aceite, harina y arroz, y que hay otras marcas para suplir estas

ausencias”, señaló.

Asimismo, añadió: “En realidad, no hay desabastecimiento, pero no están las marcas

más conocidas. Por cualquier duda pueden ingresar a la app de precios cuidados

donde tienen la posibilidad de seleccionar la zona donde se quiere revisar el listado”.

Quiero aclarar que son precios de referencia de los productos de consumo masivo es

como una representación de lo que consumen los argentinos que no significan que

sean los precios más baratos, sino que son de referencia y que sirven para estabilizar

el precio en las góndolas.

“Nosotros hacemos las inspecciones cada 15 días el relevamiento y por ahí desde

nación nos mandan alertas porque por ahí se bajan algunos productos o se cambian

por otras marcas, entonces nosotros tenemos que estar atentos para fiscalizar en

base a la información actualizado”, aseguró.

Entre las categorías que este año ingresan al programa se encuentran el azúcar;

conservas de tomate; café soluble; hamburguesas; choclo en conserva; yogur

deslactosado; máquinas para afeitar; snacks; sal gruesa y entrefina; cuadernos y

repuestos de hojas; alfajores; alimento para mascotas; y guantes de látex.

En tanto, en la incorporación de nuevas variedades se destaca el rubro de leches

larga vida, que a partir de ahora tendrá diez productos dentro del programa, más del

doble de las que incluía la versión anterior. Algo similar ocurre con yogures; quesos;

mantecas; o con el arroz o los fideos, donde se amplió la oferta de manera

significativa.

Relacionado