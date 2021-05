Ante la circulación de mensajes de Whatsapp que indican que en el Hospital “Carlos G. Malbrán” se está aplicando la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, desde el Ministerio de Salud de la provincia se aclara que esta información es falsa.

Los cronogramas del Plan Operativo de Vacunación Covid-19 son debidamente informados a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud y el Gobierno de la Provincia.

Solicitamos a la población informarse a través de los mismos y replicar solo información oficial, al mismo tiempo que se ruega no intentar transgredir las normas del Plan Operativo, ya que no sé vacunará a ninguna persona que asista a los Nodos de Vacunación y no cumpla con los requisitos solicitados en la convocatoria.