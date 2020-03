13 marzo, 2020 15:49

Coki Ramírez deslumbró a sus seguidores con una selfie en su cuenta de Instagram. La cantante posó con un traje de baño flúo de escote profundo.

Coki Ramírez impactó a sus seguidores con una foto que subió este viernes 13 de marzo a su cuenta de Instagram. La cantante posó para una selfie luciendo un traje de baño con un escote profundo de color verde flúo. Para completar el look, usó un sombrero al estilo vaquero tejido con piedras de colores.

El posteo de Coki Ramírez acumuló más de 2.000 “me gusta” en 15 horas. Además, tiene varios comentarios de parte de algunos de sus175 mil seguidores, entre los cuales se cnuentran los siguientes: “Bella, te quiero”, “Te adoro, siempre tan hermosa”, “Un bombón”, “Qué bonita”, “Disa en verde”, “Diosa absoluta”, “Hermosa foto”, “Siempre linda la Coki”.

En febrero, Coki Ramírez opinó sobre la polémica que generó la campaña de Jimena Barón para promocionar su canción “Puta”: “Todo lo hacen a través de mostrar las tetas o el culo, todo es rebeldía y protesta. Si bien yo opino lo mismo, lo trato de hacer de una manera más pacífica, a través de las letras de mis canciones, por ejemplo. No me identifico con estas generaciones. Fui criada de otra manera”.

Luego agregó: “Cuando te metés con temas tan complicados tenés que tener espalda. Son chicas jóvenes. Jimena iba a sacar una canción con un título bastante provocativo, es un insulto hacia las mujeres. Encima, a ella la siguen muchas chicas de 10, 12 años. Yo no sacaría una canción así. Pero bueno, vengo de otra generación”

“Ella ya trae una rebeldía consigo. No comparto que perree en tanga al lado del hijo. A mí me choca porque soy de otra generación. Me chocan sus actitudes. Después les dicen la palabra culo y se ofenden, entonces no sé qué quieren. Si me quisiera defender como mujer, no saldría desnuda”, opinó la cantante cordobesa.

