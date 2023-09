Antes de partir a la vecina provincia de Tucumán, donde hoy comenzará el primero

de dos días donde la mística peronista estará presente para el relanzamiento de

campaña de candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, el gobernador

Raúl Jalil instó a la ciudadanía a pensar el voto en los comicios generales de

octubre.

En este sentido, el mandatario subrayó que el Estado debe estar presente y que

las personas deben evaluar cuál de los modelos políticos las incluye realmente. Al

margen de ello, anticipó que dentro de unas semanas irá a Antofagasta de la

Sierra para controlar en primera persona a las empresas mineras allí radicadas.

En diálogo con el programa radial Abrepuertas, el jefe de Estado local adelantó

que hoy por la tarde partirá al Jardín de la República para el primer día de la

cumbre de UP. Jalil regresaría el sábado, tras el acto en el hipódromo, evento que

se convertirá en el primer gran acto de la campaña presidencial.

Será una gran foto de familia con Massa en el centro, rodeado de gobernadores,

líderes de la CGT, senadores y diputados nacionales, con los jefes de los bloques

a la cabeza. En la previa, el mandatario catamarqueño aludió al longevo debate

sobre el rol del Estado, papel que el candidato el libertario Javier Milei rechaza

constantemente.

Para Jalil, no hay dudas que “el Estado tiene que estar presente”. Con ello en

mente, sugirió que “a la hora de votar, hay que pensar en proyectos que tengan en

cuenta a la gente”.

En esta línea, posicionó a Massa como garante de que su gestión en la

presidencia estará direccionada a las personas. “Hay que apostar y acompañar a

Nación”, dijo el Gobernador en alusión al oficialismo, e insistió que el voto de

octubre debe pensarse. Como contraposición puso de ejemplo a “León”.

“No hay que subestimar a nadie, pero si el proyecto político de Milei pretende

cerrar el mercado con Brasil, ¿a dónde van a vender los productores de aceitunas

de Valle Viejo, por ejemplo? Podrían quedarse sin empleo y la ciudadanía debe

consultar qué va a pasar si suceden ese tipo de cosas”, esgrimió.

Obras y control minero

Por otra parte, Jalil anticipó que desde el 19 hasta el 26 de este mes se

inaugurarán una seguidilla de obras en distintos puntos de la provincia. Para el

caso, comentó que el 19 y el 20 estará en Antofagasta de la Sierra inaugurando

obras en la localidad de Antofalla, el adoquinado en la villa de Antofagasta,

“visitando y controlando las empresas mineras, quiero ir a ver personalmente al

Salar del Hombre Muerto”. Además, mencionó que en estos días se tendría que

estar adjudicando la obra de las cloacas de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo,

“una obra histórica”.