📍 Cambio de escenario, pero la misma pasión por el boxeo.La gran velada interprovincial se realizará el próximo viernes 14 de agosto, desde las 21:30 horas, en el Polideportivo Norte.

💥 La noche tendrá un gran atractivo con una pelea profesional, donde el catamarqueño Gustavo «Pitbull» Nieva hará su presentación en la categoría ligero, en un combate a 4 asaltos, con rival a confirmar.

🥊 Además, disfrutaremos de:

✅ 7 peleas amateurs interprovinciales.

✅ 2 exhibiciones con destacados púgiles de Catamarca y provincias vecinas.

🏆 Un emotivo homenaje al exárbitro Raúl Cordero, por su enorme trayectoria y aporte al boxeo provincial.

🎁 ¡Y habrá importantes sorteos para el público!

👕 Remeras y gorras de RingCatamarca.com.ar.

🥩 Packs de asado y muchas sorpresas más.

📺 Catamarca Despierta estará presente con la TRANSMISIÓN EN VIVO, para que no te pierdas ningún combate, cada emoción y toda la cobertura de esta gran fiesta del boxeo.

🥊 ¡Viví una noche a puro deporte, pasión y grandes combates!

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Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
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