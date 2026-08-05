📍 Cambio de escenario, pero la misma pasión por el boxeo.La gran velada interprovincial se realizará el próximo viernes 14 de agosto, desde las 21:30 horas, en el Polideportivo Norte.
💥 La noche tendrá un gran atractivo con una pelea profesional, donde el catamarqueño Gustavo «Pitbull» Nieva hará su presentación en la categoría ligero, en un combate a 4 asaltos, con rival a confirmar.
🥊 Además, disfrutaremos de:
✅ 7 peleas amateurs interprovinciales.
✅ 2 exhibiciones con destacados púgiles de Catamarca y provincias vecinas.
🏆 Un emotivo homenaje al exárbitro Raúl Cordero, por su enorme trayectoria y aporte al boxeo provincial.
🎁 ¡Y habrá importantes sorteos para el público!
👕 Remeras y gorras de RingCatamarca.com.ar.
🥩 Packs de asado y muchas sorpresas más.
📺 Catamarca Despierta estará presente con la TRANSMISIÓN EN VIVO, para que no te pierdas ningún combate, cada emoción y toda la cobertura de esta gran fiesta del boxeo.
🥊 ¡Viví una noche a puro deporte, pasión y grandes combates!
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