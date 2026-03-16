Con gran participación se llevó a cabo el torneo “Somos Vecinos”, que reunió a 30 jóvenes ajedrecistas** de Catamarca y también deLa Rioja, en una competencia llena de estrategia, aprendizaje y compañerismo.
El certamen se jugó a 5 rondas con ritmo 10+5, dividido en categorías Sub10, Sub14 y Sub18, dejando muy buen nivel y grandes promesas del ajedrez regional.
En Catamarca Despierta vamos a estar entrevistando a Lautaro Vildosa para conocer más sobre este crecimiento del ajedrez juvenil y lo que dejó esta gran jornada.