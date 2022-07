Continúa sin poder ser contenido el incendio en Azampay, departamento Belén, en

donde brigadistas de la Dirección de Incendios Forestales, Defensa Civil,

Bomberos Voluntarios y lugareños trabajan para lograr contener el fuego que ya va

afectando más de 700 hectáreas.

Ayer por la tarde la tarea se complicó por el viento zonda que afectó el lugar.

Cabe destacar que el cacique Enrique Gordillo de El Tolar dijo ser el responsable

en declaraciones a la prensa. Se mostró apenado y señaló que no hubo intención:

“Hicimos el fuego para descansar y tomar té. No fue la intención, nos agarró el

viento en contra, porque sino, no hubiéramos podido salir”.

Además, indicó que sus acompañantes y él enterraron el fuego. “Fue como una

hora y media para salir por sobre el cerro. Seguro el viento destapó las brasas y

eso provocó el incendio”.

Al respecto, el director de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, Juan

Heredia, en diálogo con El Esquiú.com comentó: “Tenemos aproximadamente 50

personas trabajando en los cerros de Azampay, que es la localidad más cercana

en Belén, aproximadamente ya son más de 700 hectáreas que se van quemando

por el incendio.

”Además no se pudo hacer el desplazamiento de los aviones hidrantes porque

eran muy lejanas las distancias con el aeropuerto, por lo cual únicamente se está

desplazando un helicóptero en el lugar para hacer monitoreo, y ante cualquier

emergencia en el área donde trabaja gente de la zona, bomberos voluntarios de

Tinogasta, Fiambalá, Belén, y brigadistas”, afirmó.

Heredia también comentó: “Es una topografía muy inclinada, superior a la de

Andalgalá, y se complica trabajar en el lugar. Es una eco región de prepuna, con lo

cual tenemos únicamente pastizal de altura y también algunos arbustales”.

Acerca de si peligra alguna comunidad cercana, Heredia señaló: “La población de

Azampay es la más cercana, pero la línea de combate que está arriba de

Azampay está controlada, por lo que no peligra la población. Nos faltan las líneas

del sureste del cerro.

”Otra cuestión que preocupa es el viento zonda en el sector de prepuna, con lo

cual tenemos que estar alerta con los observadores para que no vaya a perjudicar

a las cuadrillas que están trabajando en el lugar. En el caso de desplazarse, ya

tienen lugares de resguardo”, apuntó.

Asimismo, Heredia dijo: “Tenemos dos líneas de desplazamiento en el sur,

estamos tratando de alguna forma contenerlas, con lo cual vamos a trabajar hasta

que las condiciones climáticas nos ayuden.

”Hasta el momento tenemos aseguradas las cuadrillas que trabajan. En caso de

que esto se extienda con los días, ya preparamos otras cuadrillas para hacer el

recambio de personal y evitar así el agotamiento”, aseguró.

Por último, en cuanto al incendio en Andalgalá, dijo que continúa la guardia de

cenizas y, de no suceder ninguna activación, ya mañana -por hoy- podría ser

declarado extinto”.