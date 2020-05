El conflicto entre las empresas de transporte y la Unión Tranviarios Automotor (UTA)

sigue en pie y hoy entrará en el cuarto día de protesta, que incluye la no prestación

del servicio.

Las empresas y la UTA no logran un punto de acuerdo, motivo por el cual el conflicto

se extiende en el tiempo y pareciera, por lo que se puede conocer, que no se

solucionará en lo inmediato.

Relacionado