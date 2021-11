El titular del SOEM fundamentó la negativa deslizando que habría un “acuerdo” entre

Hugo Ávila y el oficialismo.

A pocos días de las elecciones legislativas, el Frente Amplio Catamarqueño (FAC)

recalculó la estrategia respecto a la polémica de uno de sus candidatos, Walter

Arévalo, quien fue detenido por agredir a la fuerza policial tras rechazar un control de

alcoholemia el fin de semana. Tras el hecho, el espacio que encabeza Hugo Ávila

comunicó que aguardaba los procesos judiciales para definir qué iban a hacer. Ayer

cambió esa postura y se le pidió al candidato a edil que dé un paso al costado, algo

que Arévalo rechazó por presuntos “acuerdos políticos” entre Ávila y la Provincia.

Ayer, en la sede del espacio opositor que apunta a ser una tercera fuerza en estos

comicios, Ávila, acompañado por dirigentes del espacio y postulantes a distintos

cargos, recordó ese comunicado. “En un primer momento emitimos un documento,

tratamos de resguardar más que nada la situación emocional de la familia de

Arévalo”, dijo. No obstante, la cosa cambió “después de ver algunos videos y tener

más precisiones sobre el grave hecho”, con lo cual, el FAC decidió “en conjunto

plantear el pedido de renuncia a la candidatura” de Arévalo.

El actual diputado provincial evaluó en ese momento que el candidato a concejal

capitalino iba a renunciar al cargo electoral “de manera espontánea y voluntaria, más

allá de lo que nosotros planteamos, porque hay que pedir disculpas desde el FAC a

la sociedad por el hecho que se vivió”. Además, rememoró que en el 2019 votó

afirmativamente en la cámara baja un proyecto de tolerancia cero de alcohol al

volante, algo que “lamentablemente quedó varado en el Senado por una decisión del

oficialismo de no aprobarlo”.

Sobre este eje, explicó que sería “contradictorio tener en la lista un candidato que

vivió esos hechos y creo que Arévalo tiene que pedir disculpas a la sociedad, tiene

que renunciar, no va con lo que nosotros planteamos, queremos ser una alternativa

nueva y distinta y no es coherente tener un candidato que haya protagonizado esos

hechos”. Sin perjuicio de ello, aclaró que el pedido “no le quita mérito a Arévalo de

todo lo que hizo desde lo sindical, que demostró defender bien los intereses de los

trabajadores”.

Así, el referente del Frente Amplio entendió que la situación afecta sin dudas a la

imagen del espacio a poco de llevarse a cabo las elecciones. Es que “no podemos

hacer una campaña en siete días explicando esta cuestión cuando tenemos que

explicar nuestras propuestas y, aparte, no es bueno para el propio Arévalo exponerse

a ser candidato y ser receptor de todos los ataques que va a recibir desde el arco

político y de muchos sectores de la sociedad”.

La negativa

Hecho el planteo, la respuesta del dirigente sindical fue contraria a la esperada por

Ávila. Para el caso y, a través de un comunicado donde fundamenta los motivos,

rechazó alejarse de la candidatura. “No haré lugar al pedido de renuncia”, indica el

texto para luego detallar el porqué. En este sentido, señala que el domingo primero

del corriente (aunque en realidad el primero de mes fue lunes) se reunió con

Fernando Musella en su estudio jurídico por la mañana, donde le planteó “de forma

frontal y directa si es que había arreglos con el Gobierno debido a versiones sobre

acuerdos que iban en contra de los lineamientos de este Frente”.

Según explica, la respuesta que se le dio fue negativa. Sin embargo, relata que “ese

mismo día a las 22.00 me comuniqué telefónicamente con Hugo Ávila preguntando

sobre una reunión con ministros del Gobierno para hacer acuerdos y él me confirmó

la reunión diciendo que es parte de la política”. De esta forma, Arévalo sostiene que

desde ese día no mantuvo ningún tipo de contacto con Ávila.

“Incluso en esa misma reunión solicité el apartamiento de algunos candidatos por

cuestiones mucho más graves que mi situación de pleno y absoluto conocimiento y

decidieron mirar hacia otro lado minimizando el planteo”, continúa la fundamentación

del rechazo. En esta línea, deslizó que hubo una casualidad: “Que los que tenían que

apartar, eran las mismas personas, parte de este Frente, que arreglaron con la

misma persona del Gobierno y precisamente fue con quien mantuvo la reunión Ávila”.

Aparte, Arévalo asumió la responsabilidad de lo sucedido: “Me hago cargo de mis

errores y por eso ahora estoy sujeto a una decisión de la Justicia, no daré

explicaciones a personas que no están en dicho ámbito, las únicas personas a las

que les debo explicación son mi familia”. En tanto, remarcó que el FAC “cuando me

propuso la candidatura sabía de las persecuciones políticas y que tenía una

imputación por amenazas (de la que fui sobreseído un año después) por coacción

agravada, figura mucho más grave de la que no se escandalizaron”.

“No voy a permitir que los inmorales que están dentro de la política hoy quieran

actuar como fiscales de Justicia, voy a ponerme a consideración de una decisión

democrática el 14 de noviembre y serán los vecinos los que me juzguen en las urnas,

no ustedes y mucho menos el sector político de Catamarca”, sostiene para,

finalmente, adelantar que hoy se presentará al debate de candidatos a ediles donde

“expondré mi situación a la sociedad y el porqué de mi decisión de no renunciar”.