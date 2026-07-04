Autoridades del Ministerio de Producción realizaron una visita a localidades del municipio de Los Varerla, donde, junto al jefe comunal, Patricio Villafañez, se interiorizó sobre distintos emprendimientos productivos de la zona, y comprometió acompañamiento de las distintas áreas técnicas de su cartera.

En Los Castillo se visitó el taller textil “Esperanza”, donde hubo un enriquecedor encuentro con sus trabajadoras, encargadas de la confección de distintas prendas, algunas realizadas para reconocidas marcas como Arciel.

Luego de conocer las inquietudes de las costureras, se acordó brindar asesoramiento técnico especializado en procesos industriales y analizar otras herramientas para optimizar su funcionamiento.

Luego, la comitiva se trasladó a Singuil, donde realizaron una visita técnica al predio donde se proyecta la futura fábrica de bolsas de rafia, las que tendrán por destino la producción papera, de gran intensidad en la zona.

El ministro Castro aportó ideas para evaluar y que contribuyan al óptimo funcionamiento del establecimiento. “Sería de gran utilidad que podamos unirnos municipio, el Ministerio de Desarrollo Productivo y los productores de la zona, para que logremos el mejor producto y la mejor planta, porque creo que todos tenemos cosas positivas para aportar”, sostuvo el funcionario.

La jornada concluyó con una reunión de trabajo en El Bolsón, en la que se amplió la agenda a otros temas de importancia para el desarrollo económico de la zona.

Fuente: Datamarca