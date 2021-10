Una joven mujer oriunda de Recreo, víctima de violencia de género, realizó un fuerte

descargo en sus redes sociales, ante la falta de respuesta de la justicia y pide

desesperadamente que detengan a su agresor.

La joven madre, de quien no daremos sus datos para resguardar su integridad, utilizó

la red social Facebook y acusó que la justicia, no hace más que poner restricciones y

que el violento, su ex pareja, la vulnera y vuelve a atacarla.

“Por favor soy lo único que tienen mis hijos, necesito ayuda, temo por mi vida y la

vida de ellos, no alcanza con restricciones. Hice un montón de denuncias, necesito

una solución, no hacen nada. Señora fiscal, haga algo, me cansé, me harté, por

favor se lo pido”.

Según cuenta la superviviente, ambos tienen un hijo en común pero, la justicia le

impuso restricciones al padre para poder ver a su propio hijo.

En un video realizado desde su cuenta de la red social, la joven aclamó “ese hombre

no está bien de la cabeza, él no tiene derecho de venir a insultarme, incluso estando

internada tuve que darme el alta, porque me amenazaba” exclamó.

Cabe destacar que, de acuerdo a lo manifestado por la propia víctima, el Juzgado

como respuesta, a las denuncias, contra su ex pareja, solo le impusieron

restricciones y además, le pidieron que no realice publicaciones en las redes

sociales.

“No tengo porqué seguir pasando estas situaciones: a donde estoy me agrede, me

amenaza, me insulta, incluso llegó a decirme que va a atentar contra mis hijos. Ya no

sé qué más hacer, no sé con quien más hablar, ayuda”.

También, la joven aclaró “psicológicamente no estoy bien, físicamente tampoco, me

dijeron que con esto voy a pasar vergüenza pero, prefiero pasar vergüenza a que

dejar a mis hijos solos, no quiero perder más tiempo” pidió con lágrimas en los ojos.

“Yo hasta ahora estuve tranquila, esperando una solución, pero la única que me dan

es una restricción, una restricción que viola. Señora fiscal, por favor haga algo, no

quiero seguir así, no sé qué más hacer para que la justicia haga algo, me molesta

que me vean así, pero no encuentro otra forma de hacerlo” añadió.

“Me duele por mi hijo, pero no lo voy a justificar más. Tengo mucho miedo, hoy no

voy a poder dormir, ni mañana tampoco, porque sé que este hombre puede venir en

cualquier momento y hacerme mal, por favor compartan este video” finalizó.

Relacionado