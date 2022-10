POR EL REGIONAL AMATEUR

El cotejo tendrá lugar en el estadio «Bicentenario», desde las 21.30, con arbitraje de Maximiliano Silcán Jerez.

En el estadio “Bicentenario” hoy desde las 21.30 se enfrentarán los equipos del Sportivo Villa Cubas y Américo Tesorieri para poner en marcha la tercera fecha de la zona 5 del Torneo Regional Federal Amateur, que realiza el Consejo Federal de AFA.

El cotejo tendrá de árbitro a Maximiliano Silcán Jerez con la asistencia de Darío López y Fernando Ponce, los tres de la Liga Chacarera de Fútbol.

Villa Cubas, con dos unidades producto de dos empates, buscará un triunfo para poder situarse como puntero transitorio del grupo.

En tanto que Américo Tesorieri, suma dos traspiés y está en el fondo de las posiciones, por lo que está obligado a ganar para intentar mirar con otro panorama el desarrollo del certamen afista.

Villa Dolores y Los Sureños

El equipo del Sportivo Villa Dolores venció ayer a Social Rojas por 1-0 en la continuidad de la 5ta. y última fecha del torneo Clausura «Copa Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de la Provincia», que lleva adelante la Liga Chacarera.

Se jugó en el estadio “Primo A. Prevedello” y la victoria del “Millonario” se produjo a través de anotación de Leonardo Ponce a los 35’. El arquero Carlos Zarandón (VD) le desvió un penal a Diego Ledesma (SR) a los 43’.

Y en cotejo pendiente de la 4ta. fecha, Los Sureños venció a El Auténtico por 3 a 0, con tres anotaciones de Luis Moya, todos en el segundo tiempo.

La fecha proseguirá hoy:

En el “Primo A. Prevedello”: 15.30-Juventud Unida vs. Las Pirquitas y 17.30-Ateneo vs. Social San Antonio. Y en cancha de Defensores: 16-Defensores de Esquiú vs. La Carrera

En la Capital

La Liga Catamarqueña de Fútbol abrió ayer la 7ma. fecha del torneo Clausura “Maximiliano Brumec”.

En el estadio “Malvinas Argentinas”, Estudiantes de La Tablada superó a Rivadavia de Huillapima por 2-1. Los goles del “Pincha” fueron de Segundo Gutiérrez (16’) y Jonathan Barrientos (48’), los dos de penal. Braian Ramírez (26’ también de penal) descontó en el perdedor, que sufrió la expulsión de Fernando Silva.

ESTUDIANTES DE LA TABLADA

Y al cierre, Juventud batió a Ferro por 3-2. Anotaron Marcos Agüero, Matías Martin y Jorge Agüero.

En el perdedor anotaron Jonathan Huay y Ariel Peralta.

FERROCARRILES DE CHUMBICHA JUVENTUD UNIDA DE STA. ROSA

La fecha sigue hoy. En cancha de Independiente de Capital: 14.30-Liberal Argentino vs. Independiente (H) y 16.30-Independiente de Capital vs. Salta Central.

Y en cancha de Sarmiento: 14.30-Sarmiento vs. FIEL y 16.30-Parque Daza vs. San Martín de Chumbicha.

Fuente: El Chasqui Digital