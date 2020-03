Cada día que avanza la investigación por la muerte de Brenda Micaela Gordillo (25),

la joven que fue brutalmente asesinada por Naim Vera (19), que luego del hecho se

entregó a la Policía, continúa arrojando detalles escalofriantes sobre el macabro

femicidio que conmocionó a nuestra provincia y al país.

El Esquiú.com pudo conocer imágenes de las cámaras de seguridad de un comercio

cercano al domicilio donde murió la joven, donde se puede observar tranquilo y sin

apuros al presunto femicida mientras descarta los restos prácticamente calcinados de

la víctima. Las secuencias, según se puede observar, serían dos en las que, en una

primera instancia, a las 7.30, el acusado se acerca caminando con una bolsa en sus

manos, abre el contenedor de residuos y tira una bolsa, lo que serían partes de los

huesos del cuerpo de Micaela, que se habrían desprendido por efecto del calor.

Más tarde, alrededor de las 8.13, en la segunda parte del escalofriante registro

fílmico, se ve a Vera, con una canasta, en la cual había según señalaron fuentes

ligadas a la investigación, cenizas junto con algunos huesos de las manos y de un

pie, de Micaela Gordillo.

Las imágenes serían incorporadas a la causa, para dar cuenta de que el imputado

por “homicidio doblemente calificado” actuaba en pleno ejercicio de sus facultades

mentales, adelantaron desde la querella ejercida por el abogado Pedro Vélez.

Cabe recordar que las secuencias fueron registradas horas después de que Vera

asesinara a Brenda Micaela Gordillo e intentara incinerar su cuerpo en una parrilla

ubicada en el fondo de un departamento de calle Ayacucho norte al 68, frente a la

Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

En los registros de las cámaras de seguridad del local comercial, se puede observar

al joven acusado vestido con short beige y remera gris, si bien no se puede divisar su

rostro, ya que un toldo impide la visión, la imagen tendría validez en la causa, ya que

se complementan con las secuencias con las que ya cuenta la fiscalía del cajero

automático ubicado frente al contenedor, entre otros, que permiten registrar el camino

que tomó Vera hasta que descartó el cuerpo de Micaela a unos 20 kilómetros de

donde ocurrió el crimen.

Pericias psiquiátricas

Por otro lado, se conoció que en el transcurso de hoy, el joven imputado será

sometido a una segunda entrevista para evaluar su psiquis al momento de cometer el

asesinato de la joven de 25 años.

Según se pudo conocer de fuentes ligadas a la investigación, los puntos que buscan

determinarse son si Vera comprendía la criminalidad de sus actos, si podía dirigir sus

acciones, si se trata de una persona peligrosa para sí o para terceros, entre otras

características que surjan en relación al brutal femicidio.

Vale recordar que de la pericia participan peritos del Cuerpo Interdisciplinario

Forense, de la querella y la defensa del joven acusado, quienes deberán emitir un

informe para determinar si Naim Vera es imputable.

Marcha para pedir justicia

En tanto que la familia y amigos de la víctima convocaron a una nueva marcha para

hoy, a las 18, en la plaza 25 de Mayo, para pedir justicia. Bajo el lema “No sos loco,

sos un Femicida”, con relación al acusado, que sospechan que como estrategia de la

defensa, intentarían demostrar que el joven femicida es inimputable.

Informe de autopsia

Finalmente, se pudo conocer el informe final de la autopsia de Micaela, la cual fue

firmada en coincidencia por todos los médicos forenses: como ya se dio a conocer, la

causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación, pero lo que se conoció del

documento legal es que “la víctima habría fallecido entre 12 y 24 horas antes del

examen.

Además, los profesionales de la salud manifiestan que la víctima sufrió una

obstrucción de las vías respiratorias superiores con un elemento (tela) encontrado en

su cavidad oral, combinado con una obstrucción nasal.

Los efectos térmicos sobre el cadáver (incineración) serían posmortem, no estaba

embarazada y debido a los efectos del fuego, no se descartan lesiones previas en la

víctima (piel y genitales), ya que las partes examinadas, por el estado, no podían ser

peritadas por los forenses por el deterioro.