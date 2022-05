Los dichos del exdiputado provincial Víctor Luna (UCR) afirmando que “el mejor homenaje a Marita Colombo, que fue una mujer de diálogo, sería aceptar la invitación del Gobernador”, generó una fuerte polémica en las filas del radicalismo provincial. Con sus declaraciones el exlegislador cuestionó la actitud del bloque de diputados de la UCR, que no aceptó el llamado del gobernador Raúl Jalil para una reunión de trabajo para tratar temas como los acuerdos con empresas mineras.

Desde el bloque de diputados de la UCR fueron varios los que salieron al cruce de Luna cuestionando que el exlegislador “utilice la figura de Marita Colombo por intereses políticos”. Las respuestas al expresidente de la bancada radical fueron justamente en los homenajes a Colombo en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Luna lamentó que el nombre de Marita Colombo quede envuelto en estas cuestiones y dijo que por haber pedido aceptar la invitación del Gobernador se lo tilde de oficialista. “Me sorprende notablemente todo lo que pasó por pedirle al bloque que se siente con el Gobernador”, dijo, a lo que añadió que “con lo que pasó en Andalgalá, seguramente con Marita y otros viejos dirigentes nos hubiésemos sentado a dialogar para parar un poco toda esta cuestión. No digo ponernos de acuerdo, pero por lo menos dialogar”.

Sin nombrarlos, Luna cargó contra los correligionarios que lo criticaron en la sesión. “Hay gente que entró en una desesperación porque les está quedando muy poco tiempo de mandato. Gente a la que alguna vez personalmente le di una mano porque la veía con mucho futuro para que pueda llegar a los lugares donde está y hoy habla de mi ausencia”, señaló.

“Yo estoy en un impasse, porque me parece importante que se deje lugar a nuevas generaciones”, aclaró y recordó que los que hoy lo critican “son los mismos que nos cuestionaron a mí, a Marita y a Rubén Herrera en 2017 en nuestra última candidatura».

«Ahora se rasgan las vestiduras haciéndole el gran homenaje a Marita. No, muchachos, no sean cínicos. Eso en política no se hace”, lanzó.

Luna se preguntó si “haber dicho que acepten un diálogo es trabajar para el gobierno” y afirmó que él junto a los «viejos» dirigentes “íbamos a las reuniones porque no es que nos junten para una foto para que nos saque una tapa de diario y digan ‘la oposición estuvo reunida en Casa de Gobierno’, es porque eso es lo que nos está pidiendo la gente”.

Continuando con sus críticas, destacó: “Hay una diputada a la que yo le podría decir que siempre estuve dentro de la Unión Cívica Radical y no estuve en otros partidos como estuvieron otros que en un momento se fueron y después volvieron”.

Más adelante, afirmó estar “muy molesto” con sus críticos al destacar que a unos hasta los vio nacer. “Algunos fueron mi secretario privado, mi hijo, y yo hice lo imposible para que tengan una oportunidad porque se la merecían”, afirmó.

Finalmente, el exdiputado adelantó que renuncia a la vicepresidencia de la Línea Celeste. “Así se lo voy a hacer saber a través de una nota al amigo de toda la vida, el presidente del sector, Oscar Castillo”.