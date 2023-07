La diputada provincial aspira a convertirse en la próxima intendenta de Fray Mamerto Esquiú y disparó contra Guillermo Ferreyra.

Verónica Mercado se medirá en las internas de la Alianza Unidos por la Patria con Alejandra Benavidez, la candidata que recibe el apoyo del actual intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra; además, por la alianza oficialista también tendrá su boleta en el cuarto oscuro el exconcejal Javier Cejas.

La diputada provincial defendió el proyecto provincial del que forma parte. “Nos sentimos parte de un proyecto que ha hecho mucho por la provincia, que ha generado obra pública, que ha sostenido el empleo, que le ha dado dignificación a los catamarqueños y catamarqueñas a través de un número inédito realmente de viviendas para las personas”, mencionó.

La legisladora enfrentará una compulsa electoral que tiene del otro lado a una funcionaria del municipio que conduce Ferreyra. En este contexto, Mercado recordó los “esfuerzos” que realizó el jefe comunal para ir por un tercer mandato cuando acudió a la Justicia y logró que lo autoricen, pero la legisladora fue ante la Corte de Justicia para que resuelva si efectivamente podía o no ser nuevamente candidato, teniendo en cuenta que la Carta Orgánica lo impide.

La diputada nacional mandato cumplido, contó la además que Ferreyra hizo “esfuerzos ante la conducción política del Frente de Todos frente para lograr los consensos políticos y volver a ser candidato; no habiéndolo logrado decidió quién podía ser en su nombre: una persona absolutamente funcional a sus intereses”, en referencia a Benavidez. “Luego (Ferreyra) acomoda el discurso y dice que una mujer es lo que más le conviene al departamento”, disparó Mercado y siguió: “Pero en realidad, si nos ponemos a ver en la composición de la lista de concejales tampoco se acomoda al discurso, porque pone tres personas de sexo masculino de manera consecutiva en la lista. Con lo cual quiere decir que la paridad de género no le importa absolutamente nada más que para cuando él le conviene”.

La precandidata de Unión por la Patria enfatizó que “venimos peleando sistemáticamente contra los caprichos del Intendente y por eso también entendemos que esta es una buena forma de hacerlo, que lo hacemos con convicción, que lo hacemos con carácter y que lo hacemos desde el lugar donde tenemos que hacerlo”. Ferreyra finalmente optó por desistir de su re-reelección e irá por la banca del departamento en el Senado.

Verónica Mercado está en campaña de cara a las PASO del 13 de agosto en la fórmula integrada junto a Oscar Vera, quien pretende ser senador por Fray Mamerto Esquiú por otro periodo, y Petrona ‘Yiyi’ Villarreal como concejala.