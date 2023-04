Un joven de 28 años fue arrestado por los propios policías que lo rescatarlo de un grupo de vecinos del barrio Malvinas Argentinas (zona este de la Capital), quienes, enardecidos, lo lincharon por haber cometido varios ilícitos en el lugar. Integrantes de la Brigada de Investigaciones se apersonaron anoche tras una denuncia y se dieron con la violenta escena: vecinos golpeaban brutalmente al joven que se encontraba en el piso y tras la «paliza» tuvo que ser internado. Su madre, en reiteradas oportunidades, había solicitado ayuda para su hijo. Pedía que no lo dejen en libertad ya que es un «peligro para él y para la sociedad». «Mi hijo necesita ser internado bajo la orden de un juez para tratar sus adicciones», sostuvo. «Hace poco una tomografía que le realizaron, mostró que tiene una fractura de cráneo y cualquier golpe podría ocasionarle la muerte. Además tiene el diagnóstico de una mala formación en el cerebro lo que aumenta los riesgos. Anoche, fue brutalmente golpeado por los vecinos, y luego por la policía arriba de la camioneta cuando fue detenido. Esto ocasionó que este en shock, no pueda hablar y sufra muchos dolores de cabeza», dijo la madre y continúo: «Mi hijo necesita una internación, un tratamiento contra las adicciones con profesionales para salir adelante, no que le den una pena y lo tengan encerrado en una habitación un montón de años».