Continuando con el Plan Operativo de Vacunación Covid-19, el Ministerio de Salud de la provincia informa que los días jueves 01, viernes 02 y sábado 03 de julio se aplicarán segundas dosis de las vacunas AstraZeneca y Covishield a toda persona (con y sin factores de riesgo asociados a Covid) que haya recibido la primera dosis hasta el día 30 de abril, inclusive, residentes de Capital.

La vacunación se llevará a cabo en el Nodo Predio Ferial, por la mañana de 8 a 13 horas, apellidos de la A a la L inclusive, y por la tarde de 14 a 17 horas, apellidos de la M a la Z inclusive, según el siguiente cronograma:

– Jueves 01: personas con terminación de documento 0, 1 y 2.

– Viernes 02: personas con terminación de documento 3, 4 y 5.

– Sábado 03: personas con terminación de documento 6, 7, 8 y 9.

Rogamos a la comunidad respetar los requisitos de la convocatoria (tipo de vacuna y fecha de aplicación de la primera dosis) para no crear congestión. Además, no se vacunará a nadie que no conste en las listas, por esta razón es importante que cada persona que recibió la primera dosis revise su carné de vacunación para cerciorarse que vacuna le fue aplicada.

Se aclara que, a cada Operativo de Vacunación que se realice en el Nodo Predio Ferial podrán asistir personas gestantes mayores de 18 años, que cursen un embarazo de 14 semanas o más, con indicación médica u obstétrica.

Primeras dosis

Además, de forma paralela, en el Nodo Poli Sur (Av. Hipólito Yrigoyen y Fortunato García) se aplicarán primeras dosis a toda persona residente de Capital. nacida en el año 1982 (con y sin factores de riesgo asociados a Covid), de 10 a 18 horas, según el siguiente cronograma:

– Jueves 01: personas con terminación de documento 0, 1, 2, 3 y 4.

– Viernes 02: personas con terminación de documento 5, 6, 7, 8 y 9.