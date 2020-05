A raíz de no haber llegado a un acuerdo y no habiendo obtenido respuesta sobre los haberes adeudados para con los trabajadores, la UTA ratificó el paro a partir de las 00 horas de este martes 12 de mayo. Desde el gremio que nuclea a los colectiveros indicaron que se agotaron los tiempos y las instancias de diálogo, por lo tanto, la medida anunciada a nivel nacional se cumplirá también en nuestra provincia.

Mediante comunicado, Juan Vergara, secretario general de la seccional local, indicó sobre las tratativas previas. “Tuvimos varias reuniones virtuales y no encontramos una solución al conflicto. Desde nuestra seccional, ratificamos y adherimos a la medida de fuerza a nivel nacional, por 24 horas”. El dirigente señaló que no hubo propuesta ni fecha de pago probable y ante esto, “los choferes no pueden seguir esperando”. Vergara apuntó que, posterior al paro, el gremio continuará en “estado de alerta”, por cuanto esperan con las empresas seguir dialogando para llegar a conseguir el pago de los haberes adeudados. Está previsto que mañana miércoles, a las 13:30 horas, se lleve a cabo una videoconferencia, donde se evaluará si la medida de fuerza se levanta o continúa. Todo dependerá si hasta ese momento, los sueldos fueron transferidos a los trabajadores.

Deuda

Sobre este punto de la deuda, Vergara comentó: “Desde el primer momento, como entidad gremial, venimos exigiendo el cumplimiento del pago a los trabajadores y solicitando, tanto a los empresarios como al Gobierno, que encuentren mecanismos para dar soluciones a esta cuestión, con el agravante de que nuestros compañeros vienen dando muestras de su compromiso al trabajar en la primera línea de los servicios esenciales que se brindan durante la pandemia”.

Subsidio nacional

Desde el gremio apuntan a la Dirección de Transporte de Catamarca, por cuanto este organismo no habría enviado la documentación con la rendición de gastos. Esto no se realizó y provocó la demora en el depósito de los fondos correspondientes en concepto de subsidio. “Desde la Dirección de Transporte indicaron que, en realidad, se trata de un problema técnico ante el no envío a tiempo de las rendiciones provinciales, siendo que desde el gremio veníamos insistiendo y dejaron de atendernos”.

La seccional Catamarca-La Rioja de la UTA adelantó que se presentará a la Justicia por este tema, además de solicitar que se les informe los motivos por lo que no se dio cumplimiento a las rendiciones.