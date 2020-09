Alrededor de 92 personas fueron demoradas durante el fin de semana por violar el

aislamiento social preventivo y obligatorio. Los procedimientos se llevaron a cabo en

todo el territorio provincial, a pesar de estar en vigencia el decreto que establece

multas para los infractores.

Según informaron desde el Gobierno, durante el sábado y madrugada de domingo se

registraron varias fiestas privadas en las que debieron intervenir las autoridades,

haciendo caso omiso a las advertencias del Comité Operativo de Emergencia (COE).

Los operativos se registraron en las primeras 48 horas de vigencia del decreto

provincial que establece multas económicas a los que incumplen con las medidas

impuestas en el marco de la fase 2 por la autoridad provincial en todo el territorio.

Alrededor de 92 personas que incurrieron en distintas infracciones al ASPO y 13

vehículos demorados fue el saldo de los procedimientos. Las actuaciones, conforme

lo indica el protocolo de trabajo entre fuerzas de seguridad y la Justicia provincial,

fueron remitidas a los fiscales de instrucción y jueces de menores.

Además, copias de las actas de comprobación fueron giradas a la Jefatura de Policía,

organismo competente en materia de imposición de las multas estipuladas por el

nuevo Régimen Sancionatorio Extraordinario.

En la Capital fueron desarticuladas reuniones sociales en la zona alta de la ciudad –

en el sector del Camino Viejo a El Rodeo- y en el barrio Eva Perón, donde la Policía

irrumpió en una fiesta privada con gran concurrencia de menores de edad.

Multas

Según se informó desde la Jefatura de Policía, desde allí se iniciarán las actuaciones

correspondientes para la aplicación de las multas económicas establecidas en el

nuevo decreto provincial, tanto a los titulares de los inmuebles donde se realizaron

las reuniones no permitidas, como a las personas que participaron de dichas

reuniones.

En cuanto al ministerio de Seguridad, desde allí explicaron que la gran mayoría de

las infracciones e incumplimientos están relacionados con la circulación de personas

en horarios no permitidos y con la realización de reuniones sociales no permitidas en

ámbitos privados.

Cabe recordar que las sanciones pecuniarias establecidas por el decreto provincial

van de multas de $ 10.000 a $50.000 a cada persona por infringir las normas

establecidas en el marco de la cuarentena dispuesta por el Estado nacional y la

provincia.

Ayer, el Poder Ejecutivo de la provincia anunció el retorno a la fase 1 del aislamiento

social preventivo y obligatorio, es decir que, el alcance del decreto antes

mencionado continuará en vigencia con los valores determinados.

