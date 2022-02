Los Sims es un juego de simulación que lleva formando parte de nuestras vidas desde el año 2000. Desde entonces, el videojuego ha ido creciendo y sus desarrolladores Maxis y Electronic Arts han lanzado multitud de extensiones.

El último paquete que se ha lanzado para Los Sims 4 se centra en las historias predefinidas en la que los jugadores pueden disfrutar mientras crean personajes y líneas argumentales propias. Este pack saldrá a la venta muy pronto en España bajo el título ‘¡Sí, quiero!’, pero habrá un país en el que no se podrá adquirir esta expansión: Rusia

La historia de ¡Sí, quiero! se centra en el antes, el durante y el después de la boda de Camille y Dominique (dos mujeres). Según explica Maxis en su blog oficial, este paquete no se publicará en Rusia por la ‘Ley contra la propaganda homosexual’ que se aprobó en 2013 con la intención de, supuestamente, “proteger a los niños de la información que aboga por la negación de los valores familiares tradicionales”.

Los desarrolladores del juego han defendido la importancia de la trama de ¡Sí, quiero!: “Estamos comprometidos con la libertad de ser quien seas, de amar a quien ames y de contar las historias que quieras contar”. Cabe señalar que este videojuego ha permitido tener historias de amor entre personajes del mismo sexo desde siempre.

«A medida que avanzamos en nuestro proceso de desarrollo y establecíamos la narrativa, nos dimos cuenta de que la forma en que queríamos contar la historia de Cam y Dom no sería algo que pudiéramos compartir libremente en todo el mundo«, reconoce el equipo de Los Sims.

A pesar de los inconvenientes que sabían que podía haber (y ha habido) con este paquete, Maxis afirma que su compromiso con la comunidad LGTB+ es más fuerte. “Nos mantenemos firmes en ese compromiso destacando y celebrando historias como la de Dom y Cam”, recalcan.

El equipo tenía la posibilidad de modificar la trama en los países en los que no se aceptase la historia de Dom y Cam, pero ha decidido no hacerlo. “Hemos tomado la decisión de renunciar al lanzamiento de ¡Sí, quiero! Donde nuestra narrativa requiriese cambios a causa de las leyes federales –explican-. Lamentablemente, esto significa que los miembros de la comunidad de Los Sims en Rusia no podrán comprar este paquete de contenido”.

Aunque los rusos no vayan a poder disfrutar de esta historia de amor desde su país, en España estará disponible el paquete a partir del 17 de febrero.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.