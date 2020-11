Luego de que el COE informara que, de los 34 casos registrados en la jornada del

martes, cinco de ellos corresponden a un geriátrico de Valle Viejo, el doctor Sebastián

Vega, propietario de la Residencia “Celina”, utilizó las redes sociales para llevar

tranquilidad e informar que se trata de una empleada y cuatro abuelos.

En ese sentido, el profesional expresó: “Fue a modo de screening lo que nos pidió el

ministerio de Salud y hoy 10 de noviembre (por el martes) nos informan

aproximadamente a las 16 horas que había dado resultado positivo una empleada.

De manera urgente e inmediata la institución geriátrica Celina se contactó con un

laboratorio particular para realizar el hisopado generalizado de todos los abuelos”.

“Esto nos duele, tenemos impotencia ya que tenemos que informar que 4 abuelos

dieron positivo y bueno estamos en esta situación bastante compleja. Los abuelos

están estabilizados hasta el momento y queremos llevar tranquilidad que nosotros

vamos a trabajar de manera conjunta con el ministerio de Salud haciendo los

controles pertinentes”, señaló.

Asimismo, en diálogo con Radio Valle Viejo, Vega afirmó: “Para nosotros la verdad

que se nos viene el mundo encima, esa es la realidad, nosotros apenas tomamos

conocimiento por parte del ministerio a modo de prevención y para ver dónde

estábamos parados contratamos a un laboratorio de manera particular para que

realice los hisopados pertinentes”.

“Nosotros desde un primer momento adoptamos todas las medidas de prevención,

hemos estado haciendo hincapié en los controles. Uno siente una impotencia

tremenda, nos enfrentamos ante un enemigo que no lo podemos ver, esa es la

realidad”, aseguró.

También indicó que “nosotros le informamos a la empleada que dio positivo y a la

guardia que trabajó con ella. Los cuatro abuelos están en conocimiento, van a

permanecer en la institución, que es lo que determina el ministerio de Salud para que

nosotros los monitoreemos contantemente y vamos pasando el parte al COE y, en

caso de que requieran internación serán derivados al Malbrán”.

“La decisión de los empleados fue aislarse en principio por 7 días, a nosotros esto

nos agarró de manera abrupta y bueno vamos a acondicionar todo para que los

empleados puedan estar más cómodos. Nosotros en marzo, antes de que se dictara

el aislamiento ya habíamos restringido el horario de visita y siempre anhelaba que

aparezca la vacuna rápido y en teoría a lo que uno ve por los medios nacionales,

estamos a un mes prácti-camente de que llegue la vacuna y bueno nos sucedió y esa

es la impotencia que uno siente”, manifestó.

