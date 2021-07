Un grupo de vecinos de la ciudad de Andalgalá debió colaborar para apagar un

incendio valiéndose de baldes, ya que presuntamente los Bomberos no contaban con

el equipo necesario para controlar el siniestro.

El solidario grupo se habría unido y cargando baldes en un canal de riego cercano,

logró contener el fuego, que causó graves daños materiales, aunque

afortunadamente no se lamentaron víctimas ni heridos.

Cerca de 30 personas tomaron parte del operativo que se conformó

espontáneamente ante el inicio del fuego en la vivienda ubicada en calle Bárcena,

propiedad de una familia de apellido Nieva, conocida en la ciudad por regentear una

remisería.

“Es una vergüenza que los Bomberos no hayan podido venir hasta acá, los vecinos

no podemos apagar el fuego, se nos quemaron todas la cosas. Así estamos en

Andalgalá”, se quejó la propietaria a los medios de prensa.

Las llamas se habrían originado por una falla en una salamandra de un vecino,

familiar de la mujer. Dijo que durante el incendio se reventaron algunas garrafas.

“Nos cansamos de llamar, nunca nos atendieron, después vinieron pero vinieron a

pasar porque no tenían agua, no tenían nada”.

Presuntamente, el coche autobomba habría sido retirado del cuartel de Bomberos, ya

que necesitaba reparaciones mecánicas

Relacionado