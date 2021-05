Un despreciable acto de violencia animal se conoció ayer y habría ocurrido días atrás, en la ciudad de Belén, departamento homónimo, cuando un video filmado por los ahora detenidos se viralizó a través de las redes sociales. Ante las denuncias de vecinos y organizaciones protectoras de animales, la policía departamental actuó de inmediato bajo las directivas de la fiscal Rodríguez y arrestó a los tres involucrados.

Según la información a la que tuvo acceso LA UNIÓN, el hecho de crueldad animal tuvo lugar en un sitio baldío de las afueras de la ciudad, lugar hasta el cual los tres detenidos y otras personas más, que aún no fueron identificadas por la instrucción, llevaron un gato y decidieron colgarlo de la rama de un árbol para allí golpearlo hasta matarlo.

Uno de los sindicados como autores de la muerte del animalito es un joven belicho, quien no estuvo solo durante el maltrato, sino que estaba acompañado por otras personas, entre ellas dos mujeres, a quienes se las escucharía decir, según el registro del video que ellos mismos viralizaron, “es una piñata, ya le van a salir los caramelos”.

La organización Reencuentro Adopciones de la ciudad de Belén fueron quienes formularon una de las cinco denuncias en la comisaría departamental. En tanto, la Red Solidaria Animal promueve la petición en las redes sociales para que las personas involucradas en este indignante hecho sean castigadas. En el posteo, la agrupación señala a los autores con nombre y apellido y apunta a “Lucía Martel, apodada ‘Azul’, junto con su primo Luis Martel torturaron hasta matar a un indefenso gatito a palos y subieron su filmación a Facebook. Estos delincuentes andan libres y sueltos en Belén. Ellos dicen que nadie les va hacer nada porque tienen amigos’”.

Sin embargo, esto no fue así. Consultada en la mañana de ayer la fiscal Rodríguez por la policía que instruye la investigación, se ordenó el arresto de los involucrados.

Para ello, la policía se trasladó al domicilio de estas tres personas, sito en la Ruta Nacional N° 40 y, luego de dialogar con el propietario de cada uno de los domicilios donde pernoctan estas personas, se les permitió el ingreso y procedieron a arrestar a los sospechosos.

Es decir, se materializó un registro domiciliario que concluyó con la aprehensión de los denunciados, quienes fueron luego trasladados a la comisaría departamental, donde permanecen privados de la libertad a disposición de la Justicia local.

