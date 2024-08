La inteligencia artificial llegó a nuestras vidas con el lanzamiento de ChatGPT y, desde entonces, está presente en nuestro día a día para automatizar tareas, crear imágenes desde cero, escribir textos, hacer búsquedas, imitar voces o responder a consultas médicas, entre otras habilidades.

Resulta bastante complicado saber qué pasaría si la humanidad no es capaz de regularla y cuando sería ya una amenaza real. En relación con este tema, Michael Garrett, académico radioastrónomo británico de la Universidad de Manchester y director del Centro de Astrofísica Jodrell Bank, ha sado su opinión sobre si la IA podría destruirnos.

¿Podría la inteligencia artificial destruir a la humanidad?

En un artículo publicado en Universe Today, el científico ha dado su opinión sobre si la IA podría destruir a la humanidad y en cuánto tiempo. En sus propias palabras, ha remarcado que esta tecnología no puede compararse al pensamiento o conocimiento humano, ya que nosotros podemos hacer cosas que ella no.

Sí que recuerda que hace unos años se pensaba que los ordenadores no iban a poder realizar acciones que hoy en día hacen de manera sencilla y natural. Siguiendo esta línea y evolución, el científico cree que podría darse que dentro de un siglo o dos la inteligencia artificial fuera más inteligente que nosotros y volverse en nuestra contra.

Eso sí, todo va a depender de lo que la humanidad le quiera dar a esta inteligencia, ya que si nosotros no la alimentamos, esta no podrá crecer ni evolucionar. Podríamos decir que si en algún momento de la vida esta tecnología domina a la humanidad, no podrá ser culpa de nadie más que de quienes la han creado, es decir, los humanos.

Tampoco podemos negar que hay avances y soluciones muy positivas a raíz de esta tecnología para mejorar en aspectos de sanidad, tecnología, empresarial… En cuanto a que haga la vida más cómoda a las personas en múltiples tareas de la vida cotidiana, entre muchos otros. Es decir, la IA tiene muchos y grandes beneficios para el ser humano, pero también se utiliza para hacer el mal, dado que es una herramienta muy poderosa.