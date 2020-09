El Comité Operativo de Emergencia (COE) informó que hasta las 21.00 de ayer se ha

detectado un nuevo caso positivo de coronavirus en la provincia de Catamarca. El

total acumulado de casos positivos detectados asciende a 170.

El caso registrado en la jornada de ayer corresponde al departamento Valle Viejo, el

cual se encuentra en estudio epidemiológico. Desde el COE local señalaron mediante

un comunicado oficial que la persona contagiada de coronavirus presta servicio en la

comuna chacarera.

Hasta anoche no se registraron pacientes recuperados. Por esta razón, teniendo en

cuenta la sumatoria de recuperados hasta la fecha, 85 casos se consideran casos

activos.

En relación con la confirmación del caso en la jurisdicción, desde el COE de la

Municipalidad de Valle Viejo dieron a conocer que se trata de un empleado del área

de Obras Públicas de la comuna. A la vez, destacaron que el agente municipal tiene

domicilio en la ciudad Capital.

En cuanto al trabajo realizado tras detectar el caso, desde el municipio se informó

que se encuentran aislados 15 empleados y más de 120 vínculos estrechos.

Además, se realizaron análisis de PCR a 35 personas.

Circulación del virus

En el informe que emitió anoche el COE, señalaron en la jornada de hoy se realizará

un comunicado especial detallando la situación de los cuatro casos en estudio

epidemiológico.

Esto corresponde a los tres casos detectados en la Capital y al de ayer en un

trabajador de la comuna, cuyo nexo epidemiológico no se ha logrado determinar

hasta ahora.

Días atrás, la ministra de Salud Claudia Palladino manifestó en conferencia de

prensa del COE que de no dar con los contactos de contagio, se debería declarar la

circulación comunitaria del virus.

