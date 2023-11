Ayer por la mañana, a raíz de un operativo de control vehicular que se realizó para

evitar el uso del servicio de la aplicación Uber, un vehículo quedó en calidad de

secuestro. A partir de ahí, la aplicación estuvo sin actividad.

Por otro lado, crece el malestar de los taxistas y remiseros por la puesta en

funcionamiento de la app y se unen para que las autoridades provinciales avancen

al respecto.

La secretaria de Protección Ciudadana, Mariela Romero, en diálogo con El

Esquiú.com comentó que en el operativo realizado durante la mañana de ayer “se

pudo comprobar el uso de la aplicación en la prestación del servicio, falta de

licencia de conducir y seguro del mismo”.

Asimismo, comentó que los operativos continuarán durante la jornada de hoy,

aunque quedó suspendida la aplicación automáticamente: “A raíz de este operativo

y el secuestro del vehículo vimos que se suspendió la actividad de la aplicación”.

“En el operativo no es solo dar con el auto, sino comprobar la prestación del

servicio y alguna otra falta que se puede dar con el vehículo o el conductor”,

aseguró.

Cabe destacar, que la sanción económica la determina el Juez de Faltas Municipal,

de acuerdo con lo que dice el acta de comprobación.

Uber, sin habilitación

Por otro lado, en comunicación con Radio El Esquiú 95.3, Romero aclaró que Uber

“no es una empresa habilitada y no estamos habilitando otros medios de transporte

público como Uber”.

En este marco, comentó que la Municipalidad de la Capital tiene dos ordenanzas

que regulan el transporte público, en este caso es una para taxis y otra para

remises.

Respecto a la normativa de la aplicación, indicó que es una discusión que se ha

planteado básicamente en todas las ciudades donde tienen regulado el transporte

público: “En cuestiones de interpretación, si vemos las publicidades, claramente se

ofrece un servicio de transporte y este servicio debe estar habilitado, como sucede

en todos los rubros porque en medio de esto hay una actividad comercial” y

agregó: “No es un servicio autorizado hoy en la Municipalidad de la Capital, ya que

tenemos dos ordenanzas anteriores a esta actividad, pero son dos ordenanzas que

debemos hacer respetar”.

Malestar

Miriam Ramírez, de la Federación de Taxistas, expresó el malestar y el enojo por

parte de los choferes del gremio ante la presencia de móviles de la aplicación

trabajando la ciudad.

Asimismo, señaló que el trabajo de los choferes “es inestable” y se rige por

ordenanzas, de lo contrario “si no se cumple nada de estas cosas, se dice que

evade impuestos”

La gremialista recordó que “el Municipio fue el primero que sacó que está prohibido

por el hecho de que no está reglamentado” y que esperan la ley anti Uber para

proteger sus fuentes laborales.

“Nos hemos reunido con nuestros abogados con las ordenanzas y se va a hacer

llegar una nota donde se haga cumplir esta reglamentación como corresponde”,

expresó.

De igual manera, desde la firma “Radio Taxi Fenix” difundieron un comunicado

convocando a una movilización hacia la Casa de Gobierno para la mañana de hoy,

con el objetivo de presentar un petitorio al gobernador Raúl Jalil y exigir la

implementación de la ley que impida la habilitación de Uber y otras aplicaciones

similares en todo el territorio de la provincia, en un plazo máximo de siete días.