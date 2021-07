Música

La noticia fue confirmada por Adam Clayton.

El bajista de U2, Adam Clayton, acaba de darle una gran noticia a los fans de la banda: ¡se viene un nuevo álbum!

Lo contó en el podcast de Rockonteurs con Gary Kemp y Guy Pratt en una entrevista que dio desde su casa en Francia: “Estuvimos grabando versiones acústicas de algunos de nuestro catálogo en diferentes tonos, en diferentes tempos, como un desafío. Tenemos ambiciones ahora que vemos una razón para sacar otro disco”.

Además, también habló de los proyectos de cada miembro de la banda. “Bono está trabajando en una autobiografía y Adam dijo que aunque nuestro frontman no ha hecho ninguna propuesta sobre la grabación de un álbum solista, él, Larry o The Edge podrían hacerlo”. Y añadió: “Hemos cumplido 40 años, eso es mucho en cualquier trabajo. Si alguien quisiera irse y hacer algo diferente y volver a la banda, la banda es lo suficientemente elástica para eso”.

Por otra parte, se tomó un tiempo para recordar épocas pasadas. “Había mucha más división entre nosotros cuando éramos más jóvenes y ahora la idea de trabajar juntos y hacer otro proyecto es emocionante. El peor período fueron los primeros tres discos, cuando pensamos que Island Records nos dejaría y que tendríamos que conseguir trabajos de día”, reveló.

Mientras tanto, Steve Lillywhite, quien produjo los primeros tres álbumes de la banda, dijo que estos fueron una lucha. Lillywhite, quien estuvo detrás de Boy, October y War, dijo: “Los álbumes de U2 siempre han sido difíciles. Bono nunca tuvo nada escrito. Era como sacar dientes. U2 no era la banda en la que pondrías tu dinero”.

El último álbum de la banda, “Songs of Experience”, encabezó las listas de Estados Unidos e Irlanda en 2017 y no podemos pensar que este nuevo álbum no tendrá igual suerte.

Rose Bouzon