El rapero compositor norteamericano quiere que sus fans le dejen de tirar cosas al escenario en sus shows .

El rapero de Odd Future se encuentra actualmente en medio de la etapa estadounidense de su gira ‘Call Me If You Get Lost Tour’, y parece que está harto de que su público le lance cosas.

“Dejen de lanzar su mierda al escenario”, escribió Tyler en su cuenta oficial de Twitter . “No la quiero. A mitad del show tengo que moverla. ¿Cuál es la lógica? Dejen de una puta vez. Gracias B”.

Después de que Tyler hiciera la petición, un fan le contestó con un vídeo en el que el rapero paraba un espectáculo reciente para dirigirse a alguien que había tirado algo al escenario.

“No entiendo la lógica de tirar tu mierda aquí arriba”, dice Tyler en el clip. “No sólo por razones de seguridad, sino hermano, no quiero tu mierda. No la quiero. Ni siquiera es gracioso. En cada show alguien lanza algo aquí arriba, y no entiendo la lógica. ¿Por qué crees que quiero tu mierda?”

Tyler continuó en el clip: “Entonces si me resbalo y me rompo el pie… deja de tirar esa puta mierda aquí arriba hermano. Ahora pareces estúpido. Ahora todos los que te rodean te miran como si fueras un jodido idiota. Para por favor….”

https://platform.twitter.com/widgets.js

La semana pasada, Tyler, The Creator compartió un nuevo tema llamado ‘Come On, Let’s Go’, producido por Pharrell Williams.

La canción aparece en un álbum recopilatorio del DJ y fundador de A Bathing Ape, Nigo, ‘I Know Nigo’, que llegó el pasado viernes 25 de marzo.

El tema “Come On, Let’s Go”, de un minuto y 45 segundos de duración, viene acompañado de un vídeo oficial, que ha sido dirigido por Tyler, The Creator. Comienza con el rapero vestido y con gafas de sol interpretando su nuevo tema delante de un coche deportivo amarillo.

Tyler lanzó su sexto álbum de estudio, “Call Me If You Get Lost”, en junio de 2021. “En ‘Call Me…’, Tyler consolida su lugar como un talento generacional, uno en buena forma y que continúa empujando los límites de su visión y sonido caleidoscópico.

The post TYLER, THE CREATOR Y UN RECLAMO PARA SUS FANS first appeared on Metro 95.1.