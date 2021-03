Twitter cumple hoy 15 años y, con el paso del tiempo, se ha convertido en la quinta red social más utilizada en España.

La plataforma fue lanzada el 21 de marzo de 2006 por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams. En un inicio, el proyecto tuvo muchos nombres: Twiiit, Twich, Stat.us, pero, finamente, Noah Glass acabó decantándose por ‘Twttr’ porque imitaba el trinar de un pájaro.

El primer tuit de la historia lo escribió Jack Dorsey y en él se podía leer “Just setting up my twttr”. Y al igual que conocemos sus inicios en Twitter, el resto de usuarios también podemos saber qué fue lo primero que publicamos gracias a la búsqueda avanzada de la plataforma (más abajo te lo contamos paso a paso).

En un principio, Twitter solo contaba con 140 caracteres por publicación y no se podía subir contenido multimedia. Quince años después, la red social cuenta con más de 353 millones de usuarios que pasan una media de casi 6 horas mensuales dentro de su versión para móvil, según el informe ‘Digital 2021’. Este informe es un estudio elaborado por Hottsuite, una plataforma de gestión de redes sociales, y We Are Social, una agencia creativa especializada en social media.

Según ‘Digital 2021’, las personas que más tiempo pasan en Twitter son los hombres de entre 36 y 49 años (19,6%). Por detrás de ellos están los hombres de 25 a 34 años (18,7%). Por otro lado, las mujeres que más emplean esta red social son las que tienen entre 18 y 24 años, que son un 9,9% del total de sus consumidores. Seguidas de ellas, están las de 35 a 49 años (8,8%).

En España, Twitter tiene más de 7 millones de usuarios, que representa el 52,6% de internautas españoles. Estos pasan aproximadamente 1 hora y 54 minutos diarias en la plataforma, convirtiéndose en la quinta red social más usada.

Al igual que pasa internacionalmente, los hombres siguen liderando su uso y es que casi el 63% de hombres en Twitter comparten contenido, frente a un 37% de mujeres.

Con estos datos, Twitter demuestra ser una de las plataformas más importantes en España, donde la gente puede compartir contenido de calidad y donde las marcas pueden llegar a su público objetivo a través de estrategias digitales. Esta red social sigue esforzándose cada vez más en la experiencia del usuario y pretende implementar nuevas funciones para lograrlo.

Cómo ver tu primer tuit

Si quieres saber cuál fue tu primer tuit en la plataforma solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Averigua la fecha en la que te uniste a Twitter. Si no te acuerdas, ve a la página de tu perfil y revisar la información debajo de tu biografía.

Entra en la opción de Búsqueda Avanzada de Twitter.

Ve a donde pone ‘Cuentas’ e introduce tu nombre de usuario.

Baja un poco y, en el rango de fechas, introduce el mes en el que te uniste a Twitter. Ojo: es posible que te unieras y no empezaras a tuitear hasta más adelante, así que es mejor que elijas un rango amplio.

Si necesitas cambiar las fechas puedes ir modificándolas en el mismo código que te sale en la caja de búsqueda. En el caso del primer tuit de la plataforma, el de Dorsey, el código sería: (from:jack) until:2006-03-23 since:2006-03-21.

