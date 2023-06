Múltiples actividades para este fin de semana largo

Habrá diferentes escenarios con música para todos los gustos, estilos y edades. También espectáculos infantiles, talleres, charlas y degustaciones.

En la mañana de hoy, funcionarios de la Municipalidad de la Capital, dieron a conocer las diferentes actividades culturales, gastronómicas y turísticas que formarán parte del «Finde XXL La Música como Bandera”. De esta manera, mediante una conferencia de prensa de la que participaron la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital Inés Galíndez, el Director de Turismo Gustavo Yurquina y la Administradora de Productos Turísticos, Natalia Piskulich, se informó la amplia y variada agenda para el fin de semana extra largo del 17 al 20 de junio próximo.

«Aparte de la de la celebración de dos próceres importantes como lo son Manuel Belgrano y Miguel de Güemes y el festejo del Día de la Bandera, tenemos las celebraciones por el día del padre y el año nuevo andino, así que es un fin de semana muy nutritivo en actividades. Por eso decidimos, como venimos haciendo cada fin de semana largo, ponerle una temática para que sea diferente, no solamente para el turista, sino principalmente para el vecino de Catamarca, así puede disfrutar de otras alternativas y propuestas», señaló Inés Galíndez.

Tras agradecer el trabajo de las Direcciones de Turismo y Desarrollo Económico, que organizarán en simultáneo dichos eventos, la funcionaria destacó la colaboración de todas las áreas del municipio y del sector privado. «Esto no se puede hacer si no se trabaja en equipo, detrás de nosotros está todo el resto de las secretarías trabajando y también el sector privado, que cada fin de semana se incorpora más gente y se animan cada vez más a hacer propuestas sin la participación del Estado, lo cual nos agrada muchísimo», indicó Galíndez, luego de destacar la participación del Banco Nación que ofrecerá una propuesta promocional para el fin de semana, consistente en un 30% de descuento, con 6 cuotas sin interés, para quienes compren en los comercios adheridos a La Noche de los Paseos.

Fiesta Puneña

Por su parte, Natalia Piskulich dio a conocer las características de las diferentes propuestas artísticas que contarán con espectáculos folklóricos enmarcados en la Peña de La Casa de la Puna -el sábado 17- y la denominada «Fiesta Puneña», – el 18 y 19 de junio-, en el mismo lugar. Además de la actuación de grupos como Juan Ignacio Molina, Warmi Sosa, La Tríada, Resonancia, Caporales San Simón, el Ballet Folclórico Municipal, entre otros artistas, habrá también espectáculos infantiles, por ejemplo, la obra denominada «Yo te canto, banderita «, a cargo de Los Tortognomos, además de talleres de instrumentos musicales reciclados. También habrá una charla y degustación de Alimentos Autóctonos, a cargo de Molinos del Norte.

Encuentro de Sikuris

En el Pueblo Perdido de la Quebrada también habrá actividades durante cada jornada, entre ellas la celebración del Inti Raymi, como es tradicional para los pueblos originarios andinos para saludar a los primeros rayos del sol durante el solsticio de invierno. Esta actividad se realizará el domingo 18, de 17 a 19 hs. y se repetirá el lunes 19, de 9 a 11 horas.

En tanto que el martes 20, a partir de las 17 hs, habrá un Encuentro de Sikuris, con un ensamble de obras en tiempo real para ser ejecutadas por los asistentes, en homenaje al Año Nuevo Andino.

Milonga y Freestyle

Apelando a la diversidad de estilos musicales como premisa, la Municipalidad ofrecerá también milonga y show de tango el domingo 18, a partir de las 17 hs. en la Plaza 25 de Mayo, previa clase abierta y gratuita en la explanada

Los jóvenes también tendrán su espacio en La Alameda, donde el día lunes 19, a las 18 hs. habrá batallas de Freestyle con improvisaciones y colaboraciones.

Noche de los Paseos

Por parte, la «Noche de Los Paseos- Edición Día del Padre», se llevará a cabo el sábado, en la Plaza La Alameda de 17 a 21 hs., con shows en vivo, actividades infantiles, juegos de kermés, sorteos, entre otras propuestas. Además de estas iniciativas, durante todo el finde extra largo se ofrecerán los tradicionales servicios turísticos de la comuna capitalina, como los eco tours, free tour, alquiler de bicis y los recorridos del bus turístico por diferentes circuitos de la ciudad.

«Esperamos tener la participación de los vecinas y vecinos de la ciudad, así como lo vienen haciendo en las últimas ediciones de los fines extra largos, porque, de esa manera, van descubriendo todas las ofertas que tiene la ciudad a nivel turístico y nos va preparando para ser una comunidad más anfitriona, concluyó Yurquina.

La totalidad de propuestas, con fechas, horarios y detalles de las mismas, se encuentran en la página web: www.sfvc.travel o por las redes sociales a través de: SFVC Turismo.