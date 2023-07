La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital celebró que el

movimiento turístico supera el 90% en estas vacaciones de invierno, con el plus de

la Fiesta del Poncho.

“Teníamos muchas expectativas porque la verdad que las reservas hoteleras

venían con muchos bríos, con números muy interesantes, por suerte se

materializaron esas reservas en ocupación hotelera”, expresó a Radio Valle Viejo y

agregó: “La semana pasada dio un promedio de toda la semana, teniendo en

cuenta que aún no estaba la Fiesta del Poncho, de un 91% de ocupación”.

“El fin de semana aumentó a un 95%, si bien hay muchos hoteles con 100% de

ocupación, pero la idea es tomar todas las plazas hoteleras y promediarlas”,

explicó.

La funcionaria destacó que “igualmente es mucho, teniendo en cuenta que se han

implementado más plazas en una medida importante”.

“Vemos turistas, excursionistas que a pesar de no tener donde dormir, vienen a

pasar el día y pasan a otras localidades del interior de Catamarca, inclusive de

provincias cercanas, así que hay un tema pendiente en el futuro de incrementar

las plazas hoteleras para satisfacer toda esta demanda que va creciendo”,

manifestó la secretaria.

Asimismo, aseguró que movimiento turístico no se da solo por la Fiesta del

Poncho: “Nuestra Fiesta (por el Poncho) por supuesto atrae a turistas, pero

también la ciudad en sí misma y la provincia están atrayendo a turistas en forma

continua”.

En este sentido, aseguró que se realizó un gran trabajo para que esto sucediera:

“Fue una propuesta muy ambiciosa cuando iniciamos la gestión de transformar la

ciudad, dejarla más linda, con más actividades. Que realmente nos guste

quedarnos y no solamente pensar en las vacaciones e irnos, sino que el vecino

principalmente se quiera quedar porque tenemos opciones y propuestas”.

Finalmente, enfatizó el aporte del sector privado como la gastronomía, los

feriantes, la cultura y comercio que “han salido todos entusiasmados con la

propuesta de ciudad”.