Se mantuvo importantes reuniones en “Meet Up Argentina” generándose oportunidades para captar eventos en nuestra ciudad.

Desde el pasado martes, la Municipalidad de la Capital participa, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, de “Meet Up Argentina 2023”, evento que se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, y que congrega a los principales referentes de la Industria del Turismo de reuniones, incluyendo a representantes de «destinos sede», organizadores de eventos, prestadores de servicios y clientes, a fin de crear nuevos vínculos y oportunidades de negocio.

Es importante aclarar que el Turismo de Reuniones está vinculado a los viajes corporativos que tienen como objetivo cumplir con encuentros de tipo profesional fuera de la ciudad de origen, e incluye a congresos y convenciones, ferias, eventos masivos (culturales, deportivos, etc.) y viajes de incentivos.

Es así que, mediante exposiciones, capacitaciones y rondas de negocios, en “Meet Up Argentina”, la provincia en general desde su stand institucional, y la Capital en particular, tienen la oportunidad de ubicarse en la vidriera principal de un mercado que permite mostrar las riquezas provinciales al país y al mundo, además de posicionarse y promocionarse entre un público altamente segmentado y calificado en el área de turismo de reuniones.

La delegación de Turismo de la Capital está conformada por la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Inés Galíndez; la Administradora de Desarrollo de Productos Turísticos Natalia Piskulich y el Coordinador de Eventos y Reuniones, Felipe Alaníz Domínguez, acompañando a su vez al equipo del Ministro de Cultura, Turismo y Deportes liberado por su ministro Roberto Brunello, junto a la Secretaria de Gestión Turística Evangelina Quarín y la Directora de Calidad Turística Soledad Soria, además de personal de la Casa de Catamarca en Buenos Aires.

En este sentido, la Secretaria Inés Galíndez participó de la Reunión de Bureaus y Entes Públicos del Norte Grande, y también mantuvo un encuentro con Santiago Cano, Director de EMPRESUR y creador del Encuentro Argentino de Turismo Religioso.

También, en la jornada de hoy, la delegación de Turismo Capital habrá ya participado en más de 15 reuniones con empresas, proveedores turísticos y organizadores de congresos, ferias y exposiciones que en el corto plazo podrían considerar a la provincia, y particularmente a la ciudad de Catamarca, como sede de potenciales reuniones y eventos de pequeña, mediana y gran magnitud.

En este marco, el Coordinador de Turismo de Eventos y Reuniones de la Dirección de Turismo de la Capital Felipe Alaniz Domínguez destacó el protagonismo de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca como destino sede, para lo cual mantuvo reuniones con firmas como Eventos.com, «con una cartera de más de 500 clientes entre los que se destaca la industria minera y textil. Además, nos reunimos representantes de la empresa Andrea Juncos y Asociados que en 2019 organizó el Congreso de la Lengua Española en Córdoba, evento que contó con 250 expositores y más 5000 asistentes, generando un gran movimiento económico en la ciudad”. Además de lo mencionado, el equipo de Turismo de la Capital también mantuvo un encuentro con la empresa francesa “Hexagone Producciones”, que trabaja en el rubro de turismo de reuniones y la empresa “Promovere”, especializada en marketing, comunicación y promoción turística.

Por otra parte, Alaníz Domínguez destacó la importancia para Turismo de la Capital, de estar presente en Meet Up Argentina. “Se trata de un Congreso que al ser tan corporativo y exclusivo, permite un acercamiento muy próximo con aquellos organizadores de eventos de índole nacional e internacional que buscan nuevos destinos sedes para promocionar sus productos o servicios y, a su vez, a nosotros nos permite hacer contacto con otras empresas para que puedan desarrollarse o mostrarse en la Capital, pudiendo generar una redistribución de ingresos y el empleo de todos los servicios que hacen el turismo, como transporte, gastronomía, hotelería, agencias de viaje, guías turísticos, etc.», subrayó.