Te pasa siempre lo mismo: pierdes un buen rato en colocarte bien la mascarilla, los guantes, en recogerte el pelo, en ponerte gafas… para irte a la compra con todo el equipo de protección a punto y en su sitio, pero llegas allí y a la primera de cambio ya tienes que ‘malquitarte’ la mascarilla para desbloquear el iPhone con Face ID, porque con los guantes no te da para pulsar el código.

Para no vivir este pequeño drama, te traemos la solución. Y te aseguramos que no tendrás que hacer (casi) nada en lo que Apple no haya pensado ya. Tal vez no lo sabías, pero los de Cupertino permiten en su sistema operativo añadir un segundo rostro en Face ID.

En principio, está pensado para, por ejemplo, artistas que se maquillan mucho o deportistas que lleven equipamiento en la cara como los esquiadores o los jugadores de rugby, pero también puede servirte para -por qué no- poder desbloquear tu iPhone si vives en medio de una pandemia global y llevas una mascarilla puesta a todas partes. ¿Cómo no iba a pasar algo así?

Para configurar un aspecto alternativo ve a ‘Ajustes’ y a ‘Face ID y código’. Applesfera Para configurar un aspecto alternativo ve a ‘Ajustes’ y a ‘Face ID y código’.

Para configurarlo solo tienes que ir a ‘Ajustes’, ‘Face ID y código’ y hacer clic en ‘Configurar un aspecto alternativo’. Pero según contaban en el canal Tech Labs, no basta con intentar hacerte un alter ego con mascarilla: si intentas registrar una nueva cara directamente con mascarilla iOS no la reconocerá.

Lo que tienes que hacer, cuentan desde Tech Labs, es escanear tu aspecto alternativo bloqueando la mitad de tu zona inferior de la cara.

No es infalible, pero suele funcionar y, de esta manera, al menos, podrás mirar tu móvil si tienes que salir a la calle sin tener que tocarte la cara. Así vamos eliminando riesgos innecesarios.