En la mañana de este miércoles 4 de diciembre, sexto día de la Novena en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, rindieron su homenaje a la Madre del Valle las autoridades y empleados del Ministerio de Seguridad, Ejército Argentino, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Catamarca, Servicio Penitenciario Provincial, Escuela de Cadetes, Centro de Ex Combatientes de Malvinas Catamarca, Agrupación 7 de Abril Ex Combatientes por Malvinas, Empresas de Seguridad Privada, Pastoral Penitenciaria y Capellanes de la Policía y Banda de Música de la Policía de la Provincia.

La Santa Misa fue presidida por el padre Sergio Chumbita, capellán de la Policía de Catamarca, y concelebrada por los demás capellanes de las fuerzas de seguridad provincial, presbíteros Héctor Salas, Guillermo Chanquía y Humberto Carrizo; y de Gendarmería Nacional y Servicio Penitenciario Provincial, padres Reinaldo Oviedo y Dardo Olivera, respectivamente.

Participaron Ministra de Seguridad, Dra. Fabiola Segura; el Secretario de Seguridad, Dr. Martín Miranda; el Jefe de Policía, Crio. Gral. Marcelo Ulises Córdoba; el Subjefe de Policía Crio. Gral. Víctor Hugo Sánchez; el Inspector General de Policía, Crio. Gral. Marcos Manuel Herrera; el Subdirector del Servicio Penitenciario, Prefecto General Julio Barrionuevo, integrantes de la Plana Mayor Policial, representantes de la Agrupación VIII Catamarca de Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, Delegación Catamarca de la Policía Federal Argentina y Agrupación 7 de Abril de Ex Combatientes de Malvinas.

Las banderas de ceremonia con sus abanderados y escoltas dieron un marco especial a la celebración, en la que también se destacaron los cantos litúrgicos interpretados por la Banda de Música de la Policía de la Provincia.

En su homilía, el padre Chumbita manifestó que “otra vez venimos trayendo todas nuestras peticiones y acciones de gracias, como también lo que hemos venido viviendo, los capellanes de la Policía, con el recorrido de la imagen de la Virgen por las distintas dependencias y comunidades”, en alusión a la misión que realizaron los capellanes con la Madre del Valle, en el marco de la preparación para las fiestas marianas.

También dijo que “en este tiempo de Adviento nos preparamos para celebrar el Nacimiento de Jesús, y queremos dejarnos acompañar y guiar en este tiempo por María, quien tiene esa experiencia de llevarlo a su Hijo y también llevarlo a nosotros”.

“A los pies de la Madre ponemos lo mucho, lo poco que tenemos, para poder seguir caminando y sirviendo guiados por el Buen Pastor, que es Jesús”, señaló.

En el momento de las ofrendas, personal de las diferentes áreas de cada fuerza de seguridad acercaron al altar agua, alimentos no perecederos y demás elementos para la atención de los peregrinos. Por su parte, las autoridades llevaron el pan y el vino para preparar la mesa eucarística.

Luego de la Comunión, se elevaron las respectivas oraciones de Gendarmería Nacional, Policía Provincial, cuya Generala es la Virgen del Valle, y Servicio Penitenciario Provincial.

La celebración eucarística finalizó con el canto a la Reina y Señora de este Valle.