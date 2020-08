Tres adolescentes resultaron con lesiones al volcar el auto en el que se trasladaban, el hecho ocurrió el domingo en Tinogasta.

El accidente sucedió alrededor de las 16, en la ruta provincial N° 34, a unos 2 Km. hacia el punto cardinal Norte de la localidad de Saujil, Tinogasta.

Kevin Nahuel Carrizo (19), circulaba en automóvil Chevrolet Classic blanco, dominio AA342RM, en compañía de Ramón Nahuel Sandon (19), Mirella Georgina Villagran (19), y de una adolescente de 16 años, y por causas que son materia de investigación perdió el control del rodado y volcó a un costado de la banquina.

A raíz del siniestro, los ocupantes del vehículo resultaron lesionados y fueron asistidos por profesionales médicos del Hospital Zonal de la, por lo que en el intervino personal de la Comisaría de Fiambalá, y labró las actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Jorge del Valle Barros Risatti.

Por otro lado, en la Capital se registraron otros accidentes. A a las 16.40, también del domingo en la intersección de las Avenidas Los Legisladores y México derrapó una motocicleta.

En una Honda Elite 125 cc., dominio 444-HUX, de color gris, se trasladaban dos personas: Georgina Mónica Miranda (25), y Mariela Florencia Madariaga (32).

La conductora perdió el control del rodado y ambas cayeron, sufriendo lesiones que demandaron la asistencia de médicos del SAME, por lo que intervino personal de la Comisaría Séptima y Sumariantes del Precinto Judicial N° 7 para labrar las actuaciones correspondientes.

Asimismo, a las 21.30 del domingo en Esquiú y 9 de Julio chocaron una moto y auto. En una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., dominio A101ENK, de colores negro y gris, circulaba Maximiliano Andrés Acosta (19), y quien chocó con un automóvil Renault Clío blanco, que iba al mando de Bartolomé del Carmen Centeno (75).

A raíz del siniestro, el conductor del rodado menor resultó con lesiones y fue asistido por personal de SAME.

En tanto a las 00.30 ocurrió otro siniestro entre una moto y un auto. Fue alrededor de las 00:30, en la esquina de las calles Samuel Molina y Villegas. En la moto Yamaha 135 cc., se conducía Federico Emilio Agüero (26), y chocó con un automóvil Fiat Uno blanco, que iba al mando de Víctor Rafael Cejas (24). Producto del siniestro, el motociclista sufrió lesiones que demandaron la asistencia de profesionales médicos del SAME.

