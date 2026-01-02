Luego de intensos trabajos de despeje y mejoras en la calzada afectada el cruce internacional entre Argentina y Chile vuelve a estar habilitado desde este viernes, con circulación permitida entre las 9 y las 19 horas.

El Paso Internacional de San Francisco, uno de los corredores fronterizos más importantes que vinculan a la Argentina con Chile a través de la provincia de Catamarca, reabrió el tránsito vehicular a partir de este viernes, luego de permanecer cerrado durante varios días como consecuencia de derrumbes registrados sobre la Ruta Nacional Nº 60. Así lo informó oficialmente Vialidad Nacional mediante un comunicado difundido este jueves 1 de enero de 2026.

Según precisó el organismo nacional, el cruce fronterizo retomará su funcionamiento habitual en el horario comprendido entre las 9:00 y las 19:00 horas. En tanto, se aclaró que el último vehículo podrá atravesar el puesto de control migratorio y aduanero de origen hasta las 17:30, una medida destinada a garantizar que el tránsito se desarrolle dentro de condiciones seguras y ordenadas.

La reapertura del paso representa una noticia de impacto para el tránsito internacional, el transporte de cargas y el movimiento turístico, especialmente en plena temporada de verano, cuando se incrementa de manera significativa la circulación de vehículos particulares, ómnibus y camiones entre ambos países.

El cierre del Paso de San Francisco había sido dispuesto el pasado sábado 27 de diciembre, luego de que se produjeran derrumbes de consideración sobre la calzada de la Ruta Nacional Nº 60, a la altura de la Quebrada Las Angosturas. Los deslizamientos de rocas, tierra y sedimentos obstruyeron completamente el camino, impidiendo la circulación vehicular y generando una situación de riesgo para los usuarios.