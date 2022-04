La semana pasada se habilitó el Paso de San Francisco, que une la

provincia de Catamarca con el vecino país de Chile. Autoridades

nacionales, provinciales y municipales se reunieron para avanzar en lo que

será una agenda para definir las acciones necesarias a los fines de que el

paso fronterizo pueda tener un mayor uso por parte, por ejemplo, de

transportistas.

En ese contexto es que el viernes pasado el intendente de Tinogasta,

Sebastián Nóblega, recibió al ministro de Integración Regional, Logística y

Transporte de Catamarca, Raúl Chico; al secretario de Relaciones

Internacionales de la Provincia, Gabriel Molina; así como también al

director nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, Adrián López, y a

coordinadores de Operatoria de Infraestructura dependientes del Ministerio

del Interior de la Nación, y la secretaria de Coordinación y Gobierno del

municipio, Natalia Ibáñez.

En la ocasión, Raúl Chico señaló: “Esta visita tienen que ver con una

solicitud que gestionamos con el gobernador Raúl Jalil, en una reunión

virtual que mantuvimos con el ministro ‘Wado’ de Pedro y su equipo de

trabajo, para avanzar en las mejoras que hacen falta en la frontera con

Chile. Básicamente en los campamentos de Migraciones, Gendarmería y

Senasa, que recorrimos hace unos días, para que el personal que trabaja

allí esté en mejores condiciones y nos acompañe en las tareas

planificadas. La respuesta fue inmediata, así que ahora las autoridades

nacionales se van con el compromiso de resolver los temas relevados”.

Asimismo, el ministro pidió la instalación de paneles solares en el puesto

de Gendarmería, para que cuenten con energía durante todo el día a

través del programa Permer (Proyecto de Energías Renovables en

Mercados Rurales), que brinda acceso a la energía con fuentes renovables

a la población rural del país que no tiene luz por estar alejada. Además,

Chico enumeró una serie de mejoras en la provisión de agua en los

puestos, con obras de infraestructura básicas y de fácil resolución.

A su vez, Chico conversó con el intendente Nóblega sobre la necesidad de

armar rápidamente el Complejo Binacional Aduanero en “Las Grutas”,

aunque sea de manera provisoria, hasta que se realice la obra, con

contáiner de última generación, como existe en otros centros fronterizos.

También se plantearon distintas acciones para la instalación del Puerto

Seco de Tinogasta y Recreo y todas las medidas que dependen de los

organismos públicos para el proceso de exportación.

“Necesitamos ser un paso elegible por las empresas de transporte y por

las empresas productivas: no estaba en agenda, ahora se lo considera. El

hecho de haber podido hacer la primera exportación repercutió muchísimo

en toda la región. Estamos en agenda y eso es importante. Nosotros

debemos facilitar las cosas para que seamos elegibles en materia de

condiciones, de logística y económicamente”, dijo.

El ministro aseguró que hay que seguir fortaleciendo las estrategias

comerciales del Paso San Francisco “como una marca, promocionando las

ventajas, sino no pasará nadie”. “Lo importante es que está el compromiso

del Gobierno Nacional y el impulso del gobernador Jalil y de los

intendentes Nóblega y Roxana Paulón de Fiambalá, para hacer todo lo que

hay que hacer”.

Además, Chico sostuvo que “el Paso San Francisco abre muchas

posibilidades, no solo para Tinogasta sino para todos los departamentos

productivos y la vecina provincia de La Rioja”. “Necesitamos que circulen

más camiones para que el Corredor Bioceánico se concrete.

”La Ruta 3, la Ruta Minera de Antofagasta de la Sierra, todas son mejoras

pensadas en el Paso de Francisco, son las que le cambiarán la cara a

Catamarca; las inversiones mineras han crecido muchísimo y necesitan

salir y todo eso tiene que ver con el Paso”, afirmó Chico.

Finalmente, Adrián López precisó que “Argentina tiene una apertura de

fronteras y partir del 1 de mayo, Chile confirmó que abrirá su frontera, con

lo cual se están limando detalles para que todos los centros de fronteras

estén funcionando”.

Los funcionarios nacionales visitaron el Centro de Fronteras, hicieron

relevamiento pormenorizado de cada obra y además recorrieron la zona

del Parque Industrial de Tinogasta y el Aeródromo.