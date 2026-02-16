Avanza la remodelación general del edificio de la Escuela EPET N°3 “Telésforo Chanampa”, en el departamento Tinogasta, con una intervención que apunta a mejorar de manera sustancial la infraestructura y las condiciones de funcionamiento del establecimiento.

Los trabajos se desarrollan en el marco del Programa de Refacciones Escolares e incluyen:

Renovación de la instalación eléctrica, con adecuación a normativa vigente.

Mejoras integrales en los sistemas sanitarios.

Construcción de un sobretecho de chapa, que optimizará la protección y aislación del edificio.

Recambio de aberturas y vidrios.

Pintura general en aulas y espacios comunes.

La intervención permitirá fortalecer la infraestructura de una institución clave para la formación técnica en el oeste provincial, garantizando mayor seguridad, funcionalidad y mejores condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Estas acciones se realizan en el marco de el Programa de Refacciones Escolares, que se ejecuta en esta etapa en más de 40 establecimientos educativos de toda la provincia, a los que se suman más de 100 escuelas intervenidas en 2025, con trabajos que se intensifican de cara al inicio del ciclo lectivo y que continuarán de manera sostenida durante el año, conforme a un cronograma de intervención planificado.